ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова

Европейский союз готовит ввести против России новые ограничения, которые в том числе затронут физлиц, пишет издание Euobserver. В новом санкционном пакете фигурируют 144 фамилии граждан РФ, которые, как говорится в документах, искажали и манипулировали информацией, чтобы дестабилизировать обстановку в странах ЕС.



В «чёрном списке» помимо прочих фигурируют ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также певец Григорий Лепс и блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин).



«Теперь они еще санкции какие-то против меня введут - ну вводите на здоровье. У меня никаких зарубежных счетов нет, имущества за кордоном нет. И мне неясно, как я могу от этого пострадать, но пусть стараются», —прокомментировал новость Дмитрий Пучков.