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ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова

ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова

Автор:
12 декабря 2022 16:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЕС   ведущие   лепс   пучков   санкции   сми   
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Очередной сокрушительный удар по России.

Европейский союз готовит ввести против России новые ограничения, которые в том числе затронут физлиц, пишет издание Euobserver. В новом санкционном пакете фигурируют 144 фамилии граждан РФ, которые, как говорится в документах, искажали и манипулировали информацией, чтобы дестабилизировать обстановку в странах ЕС.

В «чёрном списке» помимо прочих фигурируют ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также певец Григорий Лепс и блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин).

«Теперь они еще санкции какие-то против меня введут - ну вводите на здоровье. У меня никаких зарубежных счетов нет, имущества за кордоном нет. И мне неясно, как я могу от этого пострадать, но пусть стараются», —прокомментировал новость Дмитрий Пучков.

Ограничения также коснутся пяти руководителей российских компаний РЕН ТВ и ТВ-Новости, у каналов НТВ, НТВ-Мир, Россия-1, РЕН ТВ в рамках санкций будут отозваны лицензии на вещание в странах ЕС.


Известно, что новый пакет санкций включает запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российских компаний.

Источник:

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Метки: ЕС   ведущие   лепс   пучков   санкции   сми   
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4  комментария
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26k
albedo 36 минут назад
ЕС еще не надоело тянуть кота за хвост?
Пусть берут справочники по населению России и сразу всех в секционный список (сарказм)
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29k
Ashabad 4 минуты назад
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29k
Ashabad 4 минуты назад
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