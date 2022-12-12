ЕС планирует включить в новый санкционный пакет Лепса и блогера Пучкова

Очередной сокрушительный удар по России.
Европейский союз готовит ввести против России новые ограничения, которые в том числе затронут физлиц, пишет издание Euobserver. В новом санкционном пакете фигурируют 144 фамилии граждан РФ, которые, как говорится в документах, искажали и манипулировали информацией, чтобы дестабилизировать обстановку в странах ЕС.
В «чёрном списке» помимо прочих фигурируют ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также певец Григорий Лепс и блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин).
«Теперь они еще санкции какие-то против меня введут - ну вводите на здоровье. У меня никаких зарубежных счетов нет, имущества за кордоном нет. И мне неясно, как я могу от этого пострадать, но пусть стараются», —прокомментировал новость Дмитрий Пучков.
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Ограничения также коснутся пяти руководителей российских компаний РЕН ТВ и ТВ-Новости, у каналов НТВ, НТВ-Мир, Россия-1, РЕН ТВ в рамках санкций будут отозваны лицензии на вещание в странах ЕС.
Известно, что новый пакет санкций включает запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российских компаний.
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Пусть берут справочники по населению России и сразу всех в секционный список (сарказм)