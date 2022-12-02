FISHKINET
Сообщество Еда 1560 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Как быстро разделать курицу

Как быстро разделать курицу

Автор:
02 декабря 2022 13:21
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   курица   полезно   разделка   тушка   хитрости   
843
1
1
Если вы всегда предпочитали покупать отдельные наборы частей курицы и обходили стороной охлажденные тушки, то данное видео может вам пригодиться. Благодаря ему вы узнаете, как быстро разделывать куриную тушку. Не забудьте приготовить острый нож.
Разделка курицы - это совсем не страшно. Учимся быстро разделывать тушку курицы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   интересно   курица   полезно   разделка   тушка   хитрости   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шапкин 2 часа назад
Ошибки:
1. Одна нога не разделана.
2. Самое ценное (хвостик и жир) ушли в бульёнку.
3. На крыльях много филе.
4. В кусках много хрящей.
5. Кожа не снята.
6. "Белая линия" с филе не снята.
Итог: Огромный отход мяса. Бульон будет "мыльным". Выход филе - меньшы нормы. Мясник раззорится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Сергей 5 минут назад
А как сову нарисовать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Kra 11 минут назад
хороший нож!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Следующий пост: Как быстро разделать кролика (утку, свинью, соб....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
курица - банально, а со страусом есть видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
1. Берете ОСТРЫЙ нож.
2. Разделываете как вам удобно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Офигеть! Смело. А почему не сначала? А голову отрубить, ощипать, опалить, выпотрошить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их...
Набирающие популярность в сообществах
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Всегда пристегивайте детей! В Гомеле из машины выпал ребёнок
Всегда пристегивайте детей! В Гомеле из машины выпал ребёнок
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возраст до 30 самый прекрасный

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#дтп#автомобили#автомир#Приколы#собака#Ynews#кино
#Юмор#люди#животные#забавно#позитив#подборка#Прошлое#аварии#в мире#коты
#интересно#история#интересное#картинки#улыбнуло#Жизнь#СССР#США#Еда#новости
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! 13 простых способов почистить различные продукты 13 простых способов почистить различные продукты Как быстро почистить гранат и не забрызгать всё вокруг Как быстро почистить гранат и не забрызгать всё вокруг Как компактно складывать вещи Как компактно складывать вещи Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Как порвать сковывающий ваши запястья пластиковый хомут Как порвать сковывающий ваши запястья пластиковый хомут

На что жалуетесь?

Вернуться