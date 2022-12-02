Как быстро разделать курицу

843
1
1
Если вы всегда предпочитали покупать отдельные наборы частей курицы и обходили стороной охлажденные тушки, то данное видео может вам пригодиться. Благодаря ему вы узнаете, как быстро разделывать куриную тушку. Не забудьте приготовить острый нож.
Разделка курицы - это совсем не страшно. Учимся быстро разделывать тушку курицы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек
- 13 простых способов почистить различные продукты
- Как компактно складывать вещи
- Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой
- Как быстро почистить гранат и не забрызгать всё вокруг
Новости партнёров
1. Одна нога не разделана.
2. Самое ценное (хвостик и жир) ушли в бульёнку.
3. На крыльях много филе.
4. В кусках много хрящей.
5. Кожа не снята.
6. "Белая линия" с филе не снята.
Итог: Огромный отход мяса. Бульон будет "мыльным". Выход филе - меньшы нормы. Мясник раззорится.
2. Разделываете как вам удобно.