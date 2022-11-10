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Оригинальный "таймер" для свечи

Оригинальный "таймер" для свечи

Автор:
10 ноября 2022 08:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   видео   интересно   свеча   таймер   устройство   
951
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А вы знали, что на свечи при желании тоже можно установить таймер? Перед вами необычное устройство, которое предотвращает сгорание свечи.
Любопытный гаситель для свечей⁠⁠. Чего только не придумают!

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   свеча   таймер   устройство   
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6  комментариев
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2k
Sam Час назад
хосспидя... Этим "таймерам" не одна сотня лет.
Жду репортажа про огниво и лучину
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13
Sata33 Полчаса назад
Вестч
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Для европы актуально будет!
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