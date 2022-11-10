Оригинальный "таймер" для свечи

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А вы знали, что на свечи при желании тоже можно установить таймер? Перед вами необычное устройство, которое предотвращает сгорание свечи.
Любопытный гаситель для свечей. Чего только не придумают!
Источник:
АНТИФИШКИ
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