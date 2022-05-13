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Пернатый хищник оставил поляка голодным

Пернатый хищник оставил поляка голодным

Автор:
13 мая 2022 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бутерброд   видео   животные   кража   прикол   птица   
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Проживающий в Японии польский блогер решил устроить небольшую трапезу у моря и пообщаться с подписчиками. Однако внезапно появившийся пернатый хищник нарушил его планы.
Птица выхватила бутерброд из рук парня и скрылась в неизвестном направлении. Голодному молодому человеку ничего не оставалось, кроме как выкрикнуть ей вслед ругательство.

Источник:

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Метки: Юмор   бутерброд   видео   животные   кража   прикол   птица   
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8  комментариев
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24k
SerGProS 4 часа назад
Когда я ем я глух и нем, а так же: ловок быстр и дьявольски хитёр.
А этот пшек-разява стоит, крутит вертит в руках..Жри ..Пока не спз.д.или
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4k
Leonid 57 минут назад
А поляки всегда снимают видео с поеданием бутербродов?
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5k
slesarnick Час назад
А зачем он снимает свою трапезу?
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1k
niva_alex Час назад
Никто не любит поляков, да же хитрый птиц!
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9k
Rihovich 2 часа назад
Какая быстрая и ловкая курва, однако!
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588
GROMOZEKA 5 часов назад
По заголовку я подумал, что гомохохол у пшека еду забрал
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Fidel

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