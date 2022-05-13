Пернатый хищник оставил поляка голодным

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Проживающий в Японии польский блогер решил устроить небольшую трапезу у моря и пообщаться с подписчиками. Однако внезапно появившийся пернатый хищник нарушил его планы.
Птица выхватила бутерброд из рук парня и скрылась в неизвестном направлении. Голодному молодому человеку ничего не оставалось, кроме как выкрикнуть ей вслед ругательство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А этот пшек-разява стоит, крутит вертит в руках..Жри ..Пока не спз.д.или