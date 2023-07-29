Хозяин сделал лифт для собаки, которой трудно ходить

С возрастом собаке стало тяжело ходить по лестнице, и это очень расстроило ее хозяина. Понимая важность движений для питомицы в таком возрасте, он построил специально для Сэйди лифт, а его дочь засняла процесс использования на видео.
На нем песик загружается в большой короб на уровне первого этажа дома, который от земли отделяет несколько ступенек, затем хозяин закрывает за питомицей дверь, нажимает кнопку, и лифт начинает спускаться вниз. Как только Сэйди доехала до нужного уровня, хозяин поспешил открыть другую дверь, чтобы собака могла выйти на улицу.
По словам Керри, Сэйди в прошлом перенесла рак. Сейчас она продолжает наслаждаться пенсией, а помогают ей в этом любовь хозяев и такие хитрые изобретения.
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