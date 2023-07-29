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Хозяин сделал лифт для собаки, которой трудно ходить

Хозяин сделал лифт для собаки, которой трудно ходить

Автор:
29 июля 2023 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомец   животные   забота   лифт   собака   
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С возрастом собаке стало тяжело ходить по лестнице, и это очень расстроило ее хозяина. Понимая важность движений для питомицы в таком возрасте, он построил специально для Сэйди лифт, а его дочь засняла процесс использования на видео.


На нем песик загружается в большой короб на уровне первого этажа дома, который от земли отделяет несколько ступенек, затем хозяин закрывает за питомицей дверь, нажимает кнопку, и лифт начинает спускаться вниз. Как только Сэйди доехала до нужного уровня, хозяин поспешил открыть другую дверь, чтобы собака могла выйти на улицу.

По словам Керри, Сэйди в прошлом перенесла рак. Сейчас она продолжает наслаждаться пенсией, а помогают ей в этом любовь хозяев и такие хитрые изобретения.


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Метки: Видео   Питомец   животные   забота   лифт   собака   
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4  комментария
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1k
Darki 43 минуты назад
По моему тут немного перебор.Я когда читал заголовок,думал,ну наверно со второго этажа дома лифт,там реально лестницы здоровые у людей,но тут крыльцо,с дома,в три ступеньки.Можно одним движением на руках спустить собачку.
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1k
Николай 14 секунд назад
Да не перебор. Мужик молодец. Если он такими мелочами морочится и может лифт такой построить ради такой мелочи, думаю дома у него всё в порядке. Просто всё остальное уже построено скорее всего)
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10k
Игорь Полчаса назад
Хозяину конечно - респект. Но проще пандус было бы сделать. Если бы он его на второй этаж поднимал …..
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