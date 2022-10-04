Футболист «Рубина» Норик Авдалян забил пенальти сделав сальто

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«Рубин» разгромил GOATS в 3-м туре Медиалиги со счётом 3:0. Норик Авдалян реализовал пенальти в матче против GOATS, сделав сальто на месте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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