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Футболист «Рубина» Норик Авдалян забил пенальти сделав сальто

Футболист «Рубина» Норик Авдалян забил пенальти сделав сальто

Автор:
04 октября 2022 08:55
Сообщество : Спорт
Метки: Норик Авдалян   Спорт   видео   гол   пенальти   сальто   футбол   
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«Рубин» разгромил GOATS в 3-м туре Медиалиги со счётом 3:0. Норик Авдалян реализовал пенальти в матче против GOATS, сделав сальто на месте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Норик Авдалян   Спорт   видео   гол   пенальти   сальто   футбол   
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10  комментариев
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4k
SandMANn 5 часов назад
Футбол - цирковей всех цирков
..
А ежель не забил бы?
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2k
Vovan Petroff 55 минут назад
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4k
Timur 2 часа назад
Этот бы не пропустил
Ссылка www.youtube.com
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25k
SerGProS 2 часа назад
Ссылка coub.com
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83k
grigori80 4 часа назад
команда называется КОЗЛЫ (КОЗЫ)???
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
а что за игра такая странная ?
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14k
Patmaz 4 часа назад
Хороший отвлекающий момент. Когда вратарь видит необычное и пытается осмыслить, что происходит, теряется время. И как итог - мяч в воротах.
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259
Pilot Drinkings sumrаknn 2 минуты назад
Вы знаете, но я с вами не соглашусь: вратарь ждал стремительный прострельный удар, а именно благодаря сальтухе мяч пошёл по небольшой дуге с маленькой скоростью
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2k
SHAGREEN 4 часа назад
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