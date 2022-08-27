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Инновационный способ обслуживания фонарных столбов на весу от калужских специалистов

Инновационный способ обслуживания фонарных столбов на весу от калужских специалистов

Автор:
27 августа 2022 20:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дорога   калуга   лампочка   тб   электрик   
554
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Что делать, если лампочка на столбе перегорела, а соответствующей техники для её замены нет?

Вот и пошли калужские электрики экспериментировать с подручными средствами. Задействовали стрелу манипулятора и нечто похожее на штору. Презрев технику безопасности и здравый смысл. они выполнили поставленную перед ними задачу.

 

На дороге Калуга — Кондрово один из водителей снял на видео, как рабочий героически проводит какие-то манипуляции на фонарном столбе.

В региональном министерстве дорожного хозяйства уже отчитались, что с лампочками на этом участке дороги проблем не было и этого эквилибриста они не знают.

 

В министерстве добавили, что по данному факту обязательно проведут проверку.

Источник:

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Метки: видео   дорога   калуга   лампочка   тб   электрик   
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8  комментариев
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3k
sos1960sos 19 часов назад
Можно было обойтись без крана. Столб выкопал, повалил, заменил лампочку. Вкапывать обратно не нужно, для экономии при последующих заменах лампочек...
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232
S__D 14 часов назад
С первого взгляда кажется, что он одной рукой вкручивает, а второй держится. ))
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747
Arti 18 часов назад
Норм у него труселя разтянулись
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967
Victor Chromov 18 часов назад
Можно и таким способом.
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943
ezh28 18 часов назад
Это не электрик
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20k
babuby 18 часов назад
Далеко не самый опасный способ, надо сказать!
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8k
goshan_hmc 19 часов назад
- У тебя есть знакомый, хороший электрик?
- Любой живой электрик уже хороший...
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60k
doker 19 часов назад
Без каски... Наказать негодяя!
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