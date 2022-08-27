Инновационный способ обслуживания фонарных столбов на весу от калужских специалистов

Вот и пошли калужские электрики экспериментировать с подручными средствами. Задействовали стрелу манипулятора и нечто похожее на штору. Презрев технику безопасности и здравый смысл. они выполнили поставленную перед ними задачу.

На дороге Калуга — Кондрово один из водителей снял на видео, как рабочий героически проводит какие-то манипуляции на фонарном столбе.