Инновационный способ обслуживания фонарных столбов на весу от калужских специалистов

Что делать, если лампочка на столбе перегорела, а соответствующей техники для её замены нет?
Вот и пошли калужские электрики экспериментировать с подручными средствами. Задействовали стрелу манипулятора и нечто похожее на штору. Презрев технику безопасности и здравый смысл. они выполнили поставленную перед ними задачу.
На дороге Калуга — Кондрово один из водителей снял на видео, как рабочий героически проводит какие-то манипуляции на фонарном столбе.
В региональном министерстве дорожного хозяйства уже отчитались, что с лампочками на этом участке дороги проблем не было и этого эквилибриста они не знают.
В министерстве добавили, что по данному факту обязательно проведут проверку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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