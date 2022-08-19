"Встретишь этого человека, который болты такие делал — не трогай его, он — мой": занимательный диалог российских космонавтов

Судя по всему, космонавты столкнулись с какой-то небольшой поломкой и вышли в открытый космос, чтобы её устранить. Но на их пути встал очень вредный болт, который никак не поддавался. Во время ремонтных работ случился занимательный диалог между Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым:

— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...

— Хороший человек или не очень?

— Не трогай его, он мой.