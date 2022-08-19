"Встретишь этого человека, который болты такие делал — не трогай его, он — мой": занимательный диалог российских космонавтов

В открытом космосе российские космонавты чинили свою "ласточку" и столкнулись с трудностями. Диалог космонавтов попал в прямой эфир с МКС и насмешил зрителей.
Судя по всему, космонавты столкнулись с какой-то небольшой поломкой и вышли в открытый космос, чтобы её устранить. Но на их пути встал очень вредный болт, который никак не поддавался. Во время ремонтных работ случился занимательный диалог между Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым:
— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...
— Хороший человек или не очень?
— Не трогай его, он мой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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мне кажется в космосе любая небольшая поломка может обернутся катастрофой
Немного юмора и отвлечённого разговора, при такой серьёзной и ответственной работе, помогает сгладить напряжённую ситуацию.
Если возраст позволит понять.