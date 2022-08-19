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"Встретишь этого человека, который болты такие делал — не трогай его, он — мой": занимательный диалог российских космонавтов

"Встретишь этого человека, который болты такие делал — не трогай его, он — мой": занимательный диалог российских космонавтов

Автор:
19 августа 2022 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: болт   видео   интересное   космонавты   космос   мкс   разговор   фото   
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В открытом космосе российские космонавты чинили свою "ласточку" и столкнулись с трудностями. Диалог космонавтов попал в прямой эфир с МКС и насмешил зрителей.

Судя по всему, космонавты столкнулись с какой-то небольшой поломкой и вышли в открытый космос, чтобы её устранить. Но на их пути встал очень вредный болт, который никак не поддавался. Во время ремонтных работ случился занимательный диалог между Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым:

— Встретишь этого человека, который болты такие сделал...

— Хороший человек или не очень?

— Не трогай его, он мой.

Источник:

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Метки: болт   видео   интересное   космонавты   космос   мкс   разговор   фото   
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17  комментариев
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6k
Sanar Час назад
Вот этот диалог лучше)
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10k
Hunson Abadeer 20 минут назад
молодцы мужики! с юмором!
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8k
Шамсуддин Полчаса назад
<<космонавты столкнулись с какой-то небольшой поломкой>>
мне кажется в космосе любая небольшая поломка может обернутся катастрофой
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1k
lihaci 38 минут назад
Вот нам, тут, на земле, смешно, а в космосе им было не очень. Там любая мелочь может оказаться роковой...
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−7
HalloFreeSpace 44 минуты назад
Я представляю этот юмор , в той обстановке ))) молодцы конечно )))
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6k
Sanar 51 минуту назад
На самом деле юмор из категории "не для всех", космонавты по традиции смотрят фильм "Белое солнце пустыни" перед стартом, фраза собственно именно оттуда.
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Молодчины, наши российские космонавты!!!
Немного юмора и отвлечённого разговора, при такой серьёзной и ответственной работе, помогает сгладить напряжённую ситуацию.
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12
tutu 2 часа назад
что я только что посмотрел?
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