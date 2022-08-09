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Актёр, у которого ещё нет Оскара

Актёр, у которого ещё нет Оскара

Автор:
09 августа 2022 12:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   богослужение   видео   дух   пастор   прикол   религия   
1349
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Прямое попадание потусторонней сущности в пастора во время богослужения. Явно брал курсы у Неймара.
Не ту профессию он себе выбрал. Ох, не ту! Нужно было становиться футболистом.

Источник:

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Метки: Юмор   богослужение   видео   дух   пастор   прикол   религия   
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12  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
В целом достоверно! Впрочем как и остальные религии и их практики.
Очень понравилась страхующий, который вовремя подхватил, что бы призрак не проломил голову пастыря и человека, поставившего стойку обратно. Так буднично. Дескать, ну что такого? Первый раз что ли?
Надеюсь, что пастырь справится с духами или призраками!
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13k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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3k
Natalia 49 минут назад
а по старым добрым традициям его не стоило далее сжечь?
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−186
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
Для негров сойдёт
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2k
Трям 53 минуты назад
Это не проповедники, а обычные негры-стендаперы. Только не смешные.
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−59
Thomsen Час назад
Пфф...ничего необычного, рядовая проповедь. Перефразируя известный свадебный штамп - хороший священник, и проповедь интересная. Паства визжит от восторга - чего надо?
На кой хер афтырь футбол приплёл - хз.
А вообще - тяжкий труд у чувака. Переломы, вывихи, швы на башке, сотрясения мозга ... говорила мама - иди в рэперы, ан нет...
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867
Nick Час назад
Подождите немного, скоро Зеленский сыграет Иисуса Христа, прибитого америкосами к тризубу
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4k
Copycat Час назад
Оооо это на мой взгляд одна из самых веселых церквей - западаная какая то там)

там местные священники песни поют, бегают всех полбу хлопают и много всякой фигни творят почти что шоу-представление какое то, кто на что горазд) зато весело
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
39k
2k
sos1960sos Час назад
Расставлять много кеглей вокруг кафедры и принимать ставки на количество кеглей, которые они вместе с потусторонней сущностью собьют...
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16k
Booka1a 2 часа назад
а это не тот проповедник, которого недавно грабанули на несколько миллионов?
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