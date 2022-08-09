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Прямое попадание потусторонней сущности в пастора во время богослужения. Явно брал курсы у Неймара.
Не ту профессию он себе выбрал. Ох, не ту! Нужно было становиться футболистом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень понравилась страхующий, который вовремя подхватил, что бы призрак не проломил голову пастыря и человека, поставившего стойку обратно. Так буднично. Дескать, ну что такого? Первый раз что ли?
Надеюсь, что пастырь справится с духами или призраками!
На кой хер афтырь футбол приплёл - хз.
А вообще - тяжкий труд у чувака. Переломы, вывихи, швы на башке, сотрясения мозга ... говорила мама - иди в рэперы, ан нет...
там местные священники песни поют, бегают всех полбу хлопают и много всякой фигни творят почти что шоу-представление какое то, кто на что горазд) зато весело