Проворная мышь "сломала" кота

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Домашний кот решил поймать мышь, однако сделать это оказалось не так уж и просто. В какой-то момент питомец и вовсе потерял грызуна из виду.
Куда же спряталась мышь?! Тот ещё охотник!
Источник:
АНТИФИШКИ
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