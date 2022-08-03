FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1366 постов • 442 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Проворная мышь "сломала" кота

Проворная мышь "сломала" кота

Автор:
03 августа 2022 12:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   кот   кошка   мышь   охотник   прикол   
900
1
1
Домашний кот решил поймать мышь, однако сделать это оказалось не так уж и просто. В какой-то момент питомец и вовсе потерял грызуна из виду.
Куда же спряталась мышь?! Тот ещё охотник!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Юмор   видео   кот   кошка   мышь   охотник   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
SolomonA 56 минут назад
У многих породистых кошек охотничий инстинкт деградировал до уровня "с чем бы поиграть". Моей кошке даже в голову не придет, что мышей можно есть. Так - лапой погонять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 49 минут назад
котейку сломали)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

579727



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Наболело: врачебный юмор
Наболело: врачебный юмор
Набирающие популярность в сообществах
В США ввели санкции против Алины Кабаевой
В США ввели санкции против Алины Кабаевой
Австралиец рисует смешные портреты знаменитостей, особо не пытаясь сделать их похожими
Австралиец рисует смешные портреты знаменитостей, особо не пытаясь сделать их похожими
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#автомобили#дтп#Приколы#аварии#наука#сатира
#Юмор#прикол#картинки#подборка#улыбнуло#забавно#сарказм#комментарии#новости#авто аварии
#животные#в мире#позитив#история#автомир#кино#фотографии#милота#Питомцы#Разное
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Кракен выбрался из клетки: забавный случай в такси Кракен выбрался из клетки: забавный случай в такси Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу Весёлая совместная трапеза кошки и утки Весёлая совместная трапеза кошки и утки Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку Сурового кота привели на стрижку Сурового кота привели на стрижку

На что жалуетесь?

Вернуться