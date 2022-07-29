В Уфе. Хорошие дети, и развлечения интересные

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Маленький мальчик взорвал пивной кег
Дети в поисках приключений и острых ощущений принесли из мусорного контейнера на тротуар два пивных кега. Видимо, они знали, что пустые ёмкости находятся под давлением, и решили взорвать пластиковую тару. Мальчик стал швырять камни в бутыль, а девочка снимала происходящее на телефон, видимо для TikTok.
Затея - удалась.
Затея - удалась.
Источник:
АНТИФИШКИ
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