В Уфе. Хорошие дети, и развлечения интересные

Дети в поисках приключений и острых ощущений принесли из мусорного контейнера на тротуар два пивных кега. Видимо, они знали, что пустые ёмкости находятся под давлением, и решили взорвать пластиковую тару. Мальчик стал швырять камни в бутыль, а девочка снимала происходящее на телефон, видимо для TikTok.

Затея - удалась.