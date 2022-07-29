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В Уфе. Хорошие дети, и развлечения интересные

В Уфе. Хорошие дети, и развлечения интересные

Автор:
29 июля 2022 15:05
Метки: Правo   город   мораль   общество   
1476
1
1
Маленький мальчик взорвал пивной кег

Источник:

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Метки: Правo   город   мораль   общество   
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34  комментария
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Что поделаешь, времена меняются, невзорванных ЭЛТ-кинескопов уже не осталось, карбид тоже фиг найдёшь. Выкручиваются как могут.
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3k
vfrcbvec 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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70k
Пётровыч 7 минут назад
Дети возвращаются к обычной жизни))
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−106
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Наконец то нормальные дети. Опять таки Уфа....
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39
nphne-3nfwpdy6 2 часа назад
Шел по двору один человек.
Маленький мальчик взорвал пивной кег.
Дядя идет, ему не впервой.
Он после первого раза глухой...
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2k
Pill 2 часа назад
Смачно))))
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51k
smakido 3 часа назад
Почему-то вспомнилось :"Дети в подвале играли в гестапо - зверски замучен сантехник Потапов..."
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33k
Седой 3 часа назад
Для всех сомневающихся, вот такой "бочонок" наполненый газом и кислородом разлетается как минимум на три-четыре части. С воздухом трудней концентрацию подобрать и хлопок слабее будет...
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Нормально. Мы в своё время и не такое взрывали.
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Главное реакция мужика на заднем плане.)))))
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30k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Нормуль )) Мы как-то по детству газовый баллон в костёр засунули, вот уж бумкнуло так бумкнуло.
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2k
Роман 4 часа назад
Пацаны ваще ребята!
-1 контуженный песик!
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14k
Александр 4 часа назад
То что делали в нашем детстве, было круче и опасней.
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38k
Александр 4 часа назад
Ну слава богу, нормальные дети еще существуют!!!
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3k
SandMANn 4 часа назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ...окружающие не обделались
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25k
Киры4 4 часа назад
Не всё просрали ещё)))
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392
HalloFreeSpace 4 часа назад
Блин , жаль я в их возрасте не нашел такое сокровище ...
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808
Александр Кольдяев 4 часа назад
нормальные дети растут
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6k
Shtoppi 4 часа назад
А что это за кеги такие, которые так не кисло хлопают и почему их просто выбрасывают в мусорные контейнеры где до них могут добраться такие недалекие как на видео? Не ровен час и следующий хлопок может оставить кого-то из шутников с травмами или без глаз из-за разлета осколков. Потом мамки/папки будут бегать по полициям и волосы на жопе рвать визжа на все лады.
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52k
noName 4 часа назад
Ну, атата конечно сделать нужно,но в защиту детей могу сказать что это не карбид в бутылке,не шифер в костре,не селитра,не дедовский порох...
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