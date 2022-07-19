Бельгийский пилот чудом выжил в авиакатастрофе, когда его самолет приземлился с парашютом носом вниз

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Прыжок с парашютом пошел не так, как планировалось

Повезло, так повезло! Парашютисты удачно приземлились после того, как запутались стропы их...

Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом

Падение с неба на параплане

Парашютист зацепился за вертолет при прыжке, но все закончилось благополучно