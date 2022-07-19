Бельгийский пилот чудом выжил в авиакатастрофе, когда его самолет приземлился с парашютом носом вниз

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Бельгийский пилот управлял небольшим спортивным самолетом, когда попал в беду. Он развернул систему баллистического восстановления самолета (BRS), запустив парашют.
Пилот двухместного легкого самолета Dyn'Aéro MCR01 (OO-E64) спасся благодаря баллистическому парашюту.
Инцидент произошел в пятницу в пригороде бельгийского Брюгге Синт-Андресе. В полете возникла проблема (какая – не уточняется), после чего пилот был вынужден воспользоваться баллистической системой восстановления (Ballistic Recovery Systems, BRS). В конце видео пилот покидает самолет сразу после посадки.
Инцидент произошел в пятницу в пригороде бельгийского Брюгге Синт-Андресе. В полете возникла проблема (какая – не уточняется), после чего пилот был вынужден воспользоваться баллистической системой восстановления (Ballistic Recovery Systems, BRS). В конце видео пилот покидает самолет сразу после посадки.
Идея BRS принадлежит американцу Борису Попову, после того, как он пережил падение с высоты около 120 метров на частично разрушенном дельтаплане в 1975 году.
В результате Попов изобрел парашютную систему, которая могла опускать весь легкий самолет на землю в случае потери управления, отказа конструкции самолета или других аварийных ситуаций в полете.
В результате Попов изобрел парашютную систему, которая могла опускать весь легкий самолет на землю в случае потери управления, отказа конструкции самолета или других аварийных ситуаций в полете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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