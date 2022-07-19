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Бельгийский пилот чудом выжил в авиакатастрофе, когда его самолет приземлился с парашютом носом вниз

Бельгийский пилот чудом выжил в авиакатастрофе, когда его самолет приземлился с парашютом носом вниз

Автор:
19 июля 2022 07:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авиакатастрофа   везение   видео. падение   падение самолета   парашют   пилот   
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Бельгийский пилот управлял небольшим спортивным самолетом, когда попал в беду. Он развернул систему баллистического восстановления самолета (BRS), запустив парашют.

Источник:

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Метки: авиакатастрофа   везение   видео. падение   падение самолета   парашют   пилот   
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8  комментариев
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18
aleksandrov1 2 часа назад
Американец Борис Попов!
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879
Alex 14 минут назад
"Он развернул систему баллистического восстановления самолета (BRS), запустив парашют." Автор, ты если не знаешь английский, то хотя бы гуглом воспользуйся. Ballistic Recovery Systems - Баллистическая спасательная система.
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3k
Сергей Семенов 54 минуты назад
Так у нас тоже такое есть у компании МВЕН из Казани. Причем, насколько знаю, это наша разработка и патент.
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10k
Клёст Час назад
Нужная штука)
Очень поможет почти всегда, кроме пожара на борту.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Автор ! Парашют изобрели , чтобы спасение не было чудом.
Приземление с парашютом уже лет 100 - обычное действие.
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5k
Roman 2 часа назад
Так чудо или парашют?
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9k
Павел 2 часа назад
Если бы не мусорный бак, то на шасси встал бы. Молодец американец Борис Попов!
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