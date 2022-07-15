Нескольких туристов смыло в море во время шторма

Что стало с актерами из "Особенностей национальной охоты" спустя годы

Отдыхающие чуть не нашли последнее приключение на свою пятую точку

Французские туристы вышли из автомобиля прямо перед стаей гепардов

В Албании агрессивный ресторатор напал на автомобиль туристов, недовольных его едой

В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной отколовшимся ледником

Противостояние крошечной лодки гигантским волнам