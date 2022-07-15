FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9236 постов • 1330 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Нескольких туристов смыло в море во время шторма

Нескольких туристов смыло в море во время шторма

Автор:
15 июля 2022 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Оман   видео   волны   инцидент   несчастный случай   туристы   
337
1
1
Отдых на одном из пляжей Омана обернулся трагедией для индийских туристов. Сильные волны смыли в океан в общей сложности 8 человек.
Троих любителей гигантских волн удалось спасти, два человека погибло. Ещё трое числятся пропавшими без вести.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   Оман   видео   волны   инцидент   несчастный случай   туристы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
635
HalloFreeSpace 47 минут назад
вот нафиг туда полезли ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 19 минут назад
Довыё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

579367



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются
Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются
УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море
УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
20 работ от мастера фотошопа: отечественные звезды в компании с молодой версией себя
20 работ от мастера фотошопа: отечественные звезды в компании с молодой версией себя
Здравствуйте, я свинья!
Здравствуйте, я свинья!
Игры на ТВ, под которые мы зависали с детства
Игры на ТВ, под которые мы зависали с детства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто ему скажет?

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#люди#шоу бизнес#автомобили#фотографии#забавно#в мире#истории
#Юмор#факты#животные#Разное#аварии#позитив#автомир#авто аварии#красота#кино
#интересно#подборка#история#картинки#дтп#Приколы#Россия#природа#знаменитости#новости
Что стало с актерами из "Особенностей национальной охоты" спустя годы Что стало с актерами из "Особенностей национальной охоты" спустя годы Отдыхающие чуть не нашли последнее приключение на свою пятую точку Отдыхающие чуть не нашли последнее приключение на свою пятую точку Французские туристы вышли из автомобиля прямо перед стаей гепардов Французские туристы вышли из автомобиля прямо перед стаей гепардов В Албании агрессивный ресторатор напал на автомобиль туристов, недовольных его едой В Албании агрессивный ресторатор напал на автомобиль туристов, недовольных его едой В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной отколовшимся ледником В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной отколовшимся ледником Противостояние крошечной лодки гигантским волнам Противостояние крошечной лодки гигантским волнам

На что жалуетесь?

Вернуться