Нескольких туристов смыло в море во время шторма

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Отдых на одном из пляжей Омана обернулся трагедией для индийских туристов. Сильные волны смыли в океан в общей сложности 8 человек.
Троих любителей гигантских волн удалось спасти, два человека погибло. Ещё трое числятся пропавшими без вести.
Источник:
АНТИФИШКИ
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