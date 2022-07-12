Наглый воришка застал врасплох рыбака

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Мужчина решил поделиться частью улова с птицами, но тут появился прожорливый морской гость. Ситуация быстро вышла из-под контроля.
В итоге наглый воришка съел всю рыбу мужчины и удалился. Пусть скажет спасибо, что не забрал лодку!
Источник:
АНТИФИШКИ
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