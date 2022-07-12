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Наглый воришка застал врасплох рыбака

Наглый воришка застал врасплох рыбака

Автор:
12 июля 2022 08:44
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   морской лев   пеликан   птицы   рыба   
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Мужчина решил поделиться частью улова с птицами, но тут появился прожорливый морской гость. Ситуация быстро вышла из-под контроля.
В итоге наглый воришка съел всю рыбу мужчины и удалился. Пусть скажет спасибо, что не забрал лодку!

Источник:

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Метки: видео   животные   морской лев   пеликан   птицы   рыба   
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