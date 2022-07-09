Пингвины из японского океанариума отказываются есть дешевую рыбу

Из-за рекордной инфляции в Японии одному из местных океанариумов пришлось экономить на рационе некоторых животных и птиц. Это особенно не понравилось пингвинам, которым стали давать более дешевую рыбу.
Птицы буквально объявили голодовку и теперь ни в какую не едят рыбу, которую им предлагают сотрудники океанариума. Люди старательно пытаются накормить привередливых пингвинов, но те только крутят головой, будто говоря: «Мы эту дрянь есть не будем, спасибо».
Источник:
Комментаторов развеселило поведение пингвинов.
«Ахах, привереды какие, посмотрите-ка на них».
«Ха, у меня коты так же морды от всего воротят».
«Вредины! Совсем об экономике страны не думают!»
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Бельчонок выпал из дупла и мать попыталась вернуть его обратно
- Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица
- «Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город
- Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса
- Гуляя по пляжу, семья увидела огромную рыбину
"Хочешь жрать - жри яблоки.
Не хочешь яблоки - не хочешь жрать"