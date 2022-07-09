FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12458 постов • 1324 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Пингвины из японского океанариума отказываются есть дешевую рыбу

Пингвины из японского океанариума отказываются есть дешевую рыбу

Автор:
09 июля 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Япония   видео   дешевая рыба   животные   океанариум   пингвин   рыба   фото   
195
1
1

Из-за рекордной инфляции в Японии одному из местных океанариумов пришлось экономить на рационе некоторых животных и птиц. Это особенно не понравилось пингвинам, которым стали давать более дешевую рыбу.


Птицы буквально объявили голодовку и теперь ни в какую не едят рыбу, которую им предлагают сотрудники океанариума. Люди старательно пытаются накормить привередливых пингвинов, но те только крутят головой, будто говоря: «Мы эту дрянь есть не будем, спасибо».


Комментаторов развеселило поведение пингвинов.

«Ахах, привереды какие, посмотрите-ка на них».

«Ха, у меня коты так же морды от всего воротят».

«Вредины! Совсем об экономике страны не думают!»


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Япония   видео   дешевая рыба   животные   океанариум   пингвин   рыба   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
вася васильев 13 минут назад
Значит не сильно оголодали!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
Aleks вася васильев 4 минуты назад
Ага, помню уезжали знакомые на море, оставили кошку персидскую, сказали только кормить нужно экстра, специально мясо готовить, то она не ест, то не ест. Грудки куриные любит. Пробовал покормить как наших котов, не ест, морду воротит. Ну ходи голодная. Через неделю хлеб на лету ловила и добавки просила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 19 минут назад
Зажрались, мажоры. Небось, в океане жрали бы всё, до чего дотянутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 19 минут назад
Да они, порой, вообще вредины.. Когда то посетил аквариум с пингвинами..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мистер Фикс 24 минуты назад
Как говорит подругам моя жена на диете:
"Хочешь жрать - жри яблоки.
Не хочешь яблоки - не хочешь жрать"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 40 минут назад
Ничего страшного - подумали Японцы, продадим это в Россию, там пенсы сожрут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1296350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О Боже, какой мужчина: в Краснодарском крае любительница езды по обочине лишилась бокового зеркала
О Боже, какой мужчина: в Краснодарском крае любительница езды по обочине лишилась...
Фотоистории невероятных событий
Фотоистории невероятных событий
События на Украине 8- 9 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Украинская беженка, которая увела британца из семьи, "частично ослепла"
Украинская беженка, которая увела британца из семьи, "частично ослепла"
Работа таксистов в СССР
Работа таксистов в СССР
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#картинки#дтп#аварии#авто аварии#новости#Жизнь#забавно#сатира
#Юмор#интересно#люди#Разное#знаменитости#в мире#сарказм#фильм#кино#Ynews
#животные#подборка#факты#фотографии#Приколы#интересное#шоу бизнес#автомобили#милота#авария дня
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы Пингвин, который носит рюкзак и ходит по магазинам Пингвин, который носит рюкзак и ходит по магазинам Редчайший черный пингвин впервые попал на видео Редчайший черный пингвин впервые попал на видео Гуляя по пляжу, семья увидела огромную рыбину Гуляя по пляжу, семья увидела огромную рыбину Как дети малые: пингвины и машина для мыльных пузырей Как дети малые: пингвины и машина для мыльных пузырей Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица

На что жалуетесь?

Вернуться