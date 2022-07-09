Пингвины из японского океанариума отказываются есть дешевую рыбу

Птицы буквально объявили голодовку и теперь ни в какую не едят рыбу, которую им предлагают сотрудники океанариума. Люди старательно пытаются накормить привередливых пингвинов, но те только крутят головой, будто говоря: «Мы эту дрянь есть не будем, спасибо».



