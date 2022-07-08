Любопытный гиббон разозлил дикобраза

1154
1
1
Туристы стали свидетелями забавного эпизода из жизни животных. Гиббон подошёл к мирно дремавшему на солнышке дикобразу и из любопытства ткнул ему пальцем в морду. Колючему грызуну это не понравилось и он решил догнать своего обидчика.
Спасайся, кто может!
Короткая погоня дикобраза за пушистым провокатором попала на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение
- Неудачный опыт знакомства с речным раком
- Недовольный кот против хвоста
- Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса
- Запуск утки прошёл успешно
Новости партнёров