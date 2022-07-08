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Любопытный гиббон разозлил дикобраза

Любопытный гиббон разозлил дикобраза

Автор:
08 июля 2022 14:28
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   гиббон   дикобраз   животные   прикол   
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Туристы стали свидетелями забавного эпизода из жизни животных. Гиббон подошёл к мирно дремавшему на солнышке дикобразу и из любопытства ткнул ему пальцем в морду. Колючему грызуну это не понравилось и он решил догнать своего обидчика.

Спасайся, кто может!

Короткая погоня дикобраза за пушистым провокатором попала на видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   гиббон   дикобраз   животные   прикол   
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5  комментариев
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6k
Tim_G 2 часа назад
выгибоны до добра не доводят...
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2k
Михаил Час назад
Современную мировую обстановку напоминает
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165
Павел Емцов Час назад
Да, эта новость безусловно стоит отдельного поста...)
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Григорий 2 часа назад
иди сюда шерстяной!
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