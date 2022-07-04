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Истинная ярость: обезьянка ломает стручки фасоли

Истинная ярость: обезьянка ломает стручки фасоли

Автор:
04 июля 2022 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Эмоции   Юмор   видео   животные   злость   капуцин   обезьяна   фасоль   ярость   
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Хозяйка запечатлела свою маленькую обезьянку, ломающую стручки фасоли на кухне. Судя по эмоциям капуцина, у него с бобовыми явно какие-то давние счеты.

Фасоль сама себя не сломает

Помощник повара растёт. Так скоро и в человека превратится!

Источник:

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Метки: Эмоции   Юмор   видео   животные   злость   капуцин   обезьяна   фасоль   ярость   
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6  комментариев
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6k
ГГалка 52 минуты назад
иксплататоры!!!! я тоже с таким лицом на работе работаю. правда когда никто не видит) а так приходится покерфейс держать)
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10k
Владимир 13 минут назад
кто то лопает пленку с пузырями, а кто то вот так )
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
Ненависть! НЕНАВИСТЬ!
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6k
Asurendra Полчаса назад
Интересно, кому бибизян мстит?
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Комментарий удален
−12
921
Антон 46 минут назад
Я вам покажу "кузькину мать"!
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