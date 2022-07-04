Истинная ярость: обезьянка ломает стручки фасоли

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Хозяйка запечатлела свою маленькую обезьянку, ломающую стручки фасоли на кухне. Судя по эмоциям капуцина, у него с бобовыми явно какие-то давние счеты.
Фасоль сама себя не сломает
Помощник повара растёт. Так скоро и в человека превратится!
Источник:
АНТИФИШКИ
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