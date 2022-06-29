Счастье привалило: мужчина встретил в саду маленьких крольчат

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Мужчина увидел в саду крохотных крольчат и пал перед их очарованием. Умилительная встреча с животными попала на видео.
Даже самые суровые и серьезные мужчины способны мгновенно умилиться, когда увидят перед собой щеночков, котят или крохотных крольчат.
Мужчина заметил в саду крохотных крольчат и сразу решил с ними подружиться. Он лег на землю и стал подзывать малышей к себе. Любопытные пушистики осторожно подошли к человеку, а некоторые даже позволили ему погладить себя. Наверняка это был один из лучших дней в его жизни.
Трогательный ролик с общением крольчат и человека быстро стал вирусным, собрав множество просмотров и комментариев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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