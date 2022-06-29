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Счастье привалило: мужчина встретил в саду маленьких крольчат

Счастье привалило: мужчина встретил в саду маленьких крольчат

Автор:
29 июня 2022 08:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   кролик   крольчата   милота   
546
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1
Мужчина увидел в саду крохотных крольчат и пал перед их очарованием. Умилительная встреча с животными попала на видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   добро   животные   кролик   крольчата   милота   
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3  комментария
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2k
Артур 42 минуты назад
Плакал его земельный участок. Перекопают вдоль и поперек.
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10k
Максим 16 минут назад
Кролики это не только ценный мех)))
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11k
Николай Час назад
Ну вот. Развел бедных маленьких животинок. Они прибежали надеясь на вкусные ништяки, а он их кинул.
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