Счастье привалило: мужчина встретил в саду маленьких крольчат

Мужчина заметил в саду крохотных крольчат и сразу решил с ними подружиться. Он лег на землю и стал подзывать малышей к себе. Любопытные пушистики осторожно подошли к человеку, а некоторые даже позволили ему погладить себя. Наверняка это был один из лучших дней в его жизни.