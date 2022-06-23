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Любопытный гироскопический бильярдный стол

Любопытный гироскопический бильярдный стол

Автор:
23 июня 2022 12:09
Метки: бильярд   видео   интересно   корабль   лайнер   стол   
1202
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1
Самовыравнивающийся бильярдный стол на круизном лайнере. Никакая качка не помешает пассажирам насладиться любимой игрой!
Бильярдный стол с гироскопом. Положить на него подушку и можно спать без укачиваний.

Источник:

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Метки: бильярд   видео   интересно   корабль   лайнер   стол   
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7  комментариев
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Поработаю за топикстартера. Вот видео
Ссылка www.youtube.com
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2k
АлексЮстасу 3 минуты назад
Надо было бы и пол вокруг стола сделать так же, тогда был бы эффект. А так край стола то ниже яиц, то выше груди.
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14
БАРАТ 22 минуты назад
У меня после литра водки и 2 баночек пива, любой предмет становится гироскопическим.
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7k
Bely 57 минут назад
это как на обычном столе в присядку играть. какое уж тут наслаждение?
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
а это что секрет для кого то был?!
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Не вижу... обычное фото стола...
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