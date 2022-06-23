Любопытный гироскопический бильярдный стол

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Самовыравнивающийся бильярдный стол на круизном лайнере. Никакая качка не помешает пассажирам насладиться любимой игрой!
Бильярдный стол с гироскопом. Положить на него подушку и можно спать без укачиваний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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