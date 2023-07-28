Как быстро научить девушку плавать

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Мужчина предложил своей второй половинке записать видео о том, как быстро научить свою девушку плавать. Осталось только понять, какой это стиль плавания.
Щекотун
При желании так можно не только учить, но и наказывать.
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