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Как быстро научить девушку плавать

Как быстро научить девушку плавать

Автор:
28 июля 2023 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   люди   плавание   
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Мужчина предложил своей второй половинке записать видео о том, как быстро научить свою девушку плавать. Осталось только понять, какой это стиль плавания.

Щекотун
При желании так можно не только учить, но и наказывать.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   люди   плавание   
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1  комментарий
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ruslan d Час назад
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