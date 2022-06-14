Нет, он не Тайсон, он другой: малые знания – многие печали

FISHKINET
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью "Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин... Шутить над карликами слишком низко Шутить над карликами слишком низко Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках Ужасные казни Ужасные казни Танцоры провалились под сцену во время концерта Танцоры провалились под сцену во время концерта Мгновенная карма для любителей езды по обочине Мгновенная карма для любителей езды по обочине Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных... "Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис "Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в... Коварный кошачий "кусь" Коварный кошачий "кусь" 25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира 25 представительниц различных национальностей, показывающих... Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот Без Китая никуда: малоизвестные факты о картофеле Без Китая никуда: малоизвестные факты о картофеле 22 поразительные истории о человеческой доброте 22 поразительные истории о человеческой доброте Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят
Новое > Видео 
Нет, он не Тайсон, он другой: малые знания – многие печали

Нет, он не Тайсон, он другой: малые знания – многие печали

Автор:
14 июня 2022 20:48
Метки: Правo   мораль   общество   
872
1
1
Лондонский психо-дебошир нарвался на мгновенный нокаут от легендарного профи

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Правo   мораль   общество   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Allmaster 3 часа назад
У нас так помню еще в конце 80-х..
У винно водочного парочка крепких мужичков решили у старичка бутылку отнять. 2 удара - 2 нокаута.
Дядя Арсен был призером европы вроде как по слухам по боксу.
Спился, да.
Но технику как говорится не пропьешь, и на пару ударов хватает здоровья...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Трям Час назад
И стоило стандартнейшую ситуевину раскатывать на 2-х минутный ролик? А где, бля, титры и спонсоры в конце?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Не груби
Не груби
Не груби
Не груби
Негру
Негр
Негру
Не груби-и-и-и
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Мицелий Грибов 2 часа назад
Чем сейчас в Лондоне снимают, Нокиями N70?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
упокоил боевого петуха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 3 часа назад
3 раза посмотрел !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31349



Другие посты автора
Популярное
Бориса Гребенщикова&nbsp;вежливо попросили с радио
Бориса Гребенщикова вежливо попросили с радио
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Вопрос знатокам: за что арестовали рэпера, который пел про ограбление банкомата?
Вопрос знатокам: за что арестовали рэпера, который пел про ограбление банкомата?
Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке
Британец хочет побить мировой рекорд, преодолев Атлантику на крошечной лодке
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех своя классика

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#животные#СССР#дтп#актеры#фотографии#страна
#Юмор#факты#забавно#подборка#в мире#Приколы#аварии#Разное
#интересно#прикол#картинки#кино#фильм#сарказм#комментарии#Россия
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью "Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью Почему зеркало меняет местами лево и право, а верх и низ - нет Почему зеркало меняет местами лево и право, а верх и низ - нет Командный дух нужно воспитывать смолоду! Командный дух нужно воспитывать смолоду! Вот так рождаются сплетни: как искажается информация при многократной передаче из уст в уста Вот так рождаются сплетни: как искажается информация при многократной передаче из уст в уста Что думают иорданские мужчины о правах женщин Что думают иорданские мужчины о правах женщин Последняя надежда: тюменский инвалид попросил помощи у президента США Последняя надежда: тюменский инвалид попросил помощи у президента США

На что жалуетесь?

Вернуться