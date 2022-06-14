Нет, он не Тайсон, он другой: малые знания – многие печали

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Лондонский психо-дебошир нарвался на мгновенный нокаут от легендарного профи
Известный в прошлом английский супертяжеловес, чемпион Великобритании Джулиус Фрэнсис, пик популярности которого пришёлся на 2000 год, когда он вышел в ринг с Майком Тайсоном, не растерял навыки и спустя 15 лет после завершения боксёрской карьеры.
Нынче 57-летний Фрэнсис работает охранником в лондонском ТРЦ BOXPARK Wembley и недавно записал на счёт новый нокаут.
Джулиусу пришлось усмирять разгорячённого хулигана, который выкрикивал оскорбления и бросался на других сотрудников службы безопасности. Фрэнсис при этом демонстрировал олимпийское спокойствие, но только до тех пор, пока дебошир на свою беду не решил направить агрессию в адрес боксёра и поднять на него руку. Реакция не заставила себя ждать (отметка 00:47 на видео).
«Парень агрессивно атаковал нескольких человек как словесно так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса, занеся свою руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежащим образом», – рассказал очевидец.
57-летний Фрэнсис в свое время дрался с Виталием Кличко и Майком Тайсоном, проиграв обоим нокаутом во втором раунде.
Но теперь он выиграл – одним ударом.
Нынче 57-летний Фрэнсис работает охранником в лондонском ТРЦ BOXPARK Wembley и недавно записал на счёт новый нокаут.
Джулиусу пришлось усмирять разгорячённого хулигана, который выкрикивал оскорбления и бросался на других сотрудников службы безопасности. Фрэнсис при этом демонстрировал олимпийское спокойствие, но только до тех пор, пока дебошир на свою беду не решил направить агрессию в адрес боксёра и поднять на него руку. Реакция не заставила себя ждать (отметка 00:47 на видео).
«Парень агрессивно атаковал нескольких человек как словесно так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса, занеся свою руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежащим образом», – рассказал очевидец.
57-летний Фрэнсис в свое время дрался с Виталием Кличко и Майком Тайсоном, проиграв обоим нокаутом во втором раунде.
Но теперь он выиграл – одним ударом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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