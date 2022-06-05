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В Геленджике огнетушитель возомнил себя ракетой

В Геленджике огнетушитель возомнил себя ракетой

Автор:
05 июня 2022 13:53
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   геленджик   машина   огнетушитель   пожар   ракета   
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Вчера на перекрёстке улиц Островского и Кирова загорелся автомобиль. Водитель своими силами попытался потушить пламя, но что-то пошло не по плану.

Видимо, от волнения, мужчина уронил огнетушитель. Тот в момент удара об землю решил, что его время пришло и эпично взмыл в небо.


Куда именно приземлился огнетушитель не уточняется, но за него горящую иномарку оперативно потушили пожарные, прибывшие на место.

Источник:

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Метки: видео   геленджик   машина   огнетушитель   пожар   ракета   
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5  комментариев
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31k
ACU900 Час назад
А если бы этот огнетушитель кому нибудь на бошку поиземлился, мужика судили бы за убийство?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Даже огнетушители рвутся на калибровку наемников из ЕС)
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Дождя не будет...
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1k
Трям 2 часа назад
Ждем ракету новой формы от Маска.
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