В Геленджике огнетушитель возомнил себя ракетой

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Огромный паук сплёл паутину в салоне авто

Как огнетушитель в офисе суету навел

Пожар на одной из крупнейших свалок в мире

Внезапный пожар на заводе

Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель