В Геленджике огнетушитель возомнил себя ракетой

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Вчера на перекрёстке улиц Островского и Кирова загорелся автомобиль. Водитель своими силами попытался потушить пламя, но что-то пошло не по плану.
Видимо, от волнения, мужчина уронил огнетушитель. Тот в момент удара об землю решил, что его время пришло и эпично взмыл в небо.
Куда именно приземлился огнетушитель не уточняется, но за него горящую иномарку оперативно потушили пожарные, прибывшие на место.
Источник:
АНТИФИШКИ
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