FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Криминал 1360 постов • 313 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Дерзкое нападение на кофейный терминал в парке Нижнего Новгорода

Дерзкое нападение на кофейный терминал в парке Нижнего Новгорода

Автор:
18 мая 2022 10:36
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   инцидент   кофе   криминал   парк   
533
1
1
В Светлоярском парке Нижнего Новгорода неизвестный разбил кофейный терминал. Вооруженный ножом и битой парень подошел к аппарату и начал крушить его.
Невкусный кофе или борьба с конкурентами? Остаётся только догадываться, чем кофейный терминал вызвал у парня такую ненависть.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   инцидент   кофе   криминал   парк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn Час назад
Ремонт и восстановление кофемашин и кофейных аппаратов. Дорого. Телефон в личке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bonefacius 36 минут назад
Да какие там конкуренты. Наркот обыкновенный, агрессивный со спекшимися мозгами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
WORLD 52 минуты назад
Вид с другого ракурса.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Час назад
психопат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

573735



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Тиктокерша хотела набить милое тату на шее, но результат довел ее до слёз
Тиктокерша хотела набить милое тату на шее, но результат довел ее до слёз
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#картинки#Приколы#подборка#милота#аварии#добро
#Юмор#интересно#Ватермарк#факты#забавно#шоу бизнес#Реакция#сарказм#возраст#дтп
#животные#в мире#история#Россия#кино#Разное#кот#фотографии#дети#истории
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Неадекватный вооруженный мужчина устроил дебош в алкомаркете Калининграда Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации

На что жалуетесь?

Вернуться