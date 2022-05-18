Дерзкое нападение на кофейный терминал в парке Нижнего Новгорода

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В Светлоярском парке Нижнего Новгорода неизвестный разбил кофейный терминал. Вооруженный ножом и битой парень подошел к аппарату и начал крушить его.
Невкусный кофе или борьба с конкурентами? Остаётся только догадываться, чем кофейный терминал вызвал у парня такую ненависть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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