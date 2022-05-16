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Мастер обратился за помощью к гравитации

Мастер обратился за помощью к гравитации

Автор:
16 мая 2022 10:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: азиаты   видео   гравитация   интересно   мастер   монтажник   
864
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Монтажник нашел простое и, что самое главное, эффективное решение задачи. Для этого он обратился за помощью к гравитации.
А он хорош! Вы бы смогли додуматься до такого?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: азиаты   видео   гравитация   интересно   мастер   монтажник   
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6  комментариев
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7k
евгений 42 минуты назад
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3k
Максим 59 минут назад
А Вы думаете до изобретения лазерного уровня все на глаз строили?
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2k
Trilik Час назад
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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16k
Nikita 2 часа назад
Ну тык... Азиат
... Они и не такое могут
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Dobriy drug

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