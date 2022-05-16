Мастер обратился за помощью к гравитации

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Монтажник нашел простое и, что самое главное, эффективное решение задачи. Для этого он обратился за помощью к гравитации.
А он хорош! Вы бы смогли додуматься до такого?
Источник:
АНТИФИШКИ
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