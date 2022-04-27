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Китайские дети устроили на крыше роллердром

Китайские дети устроили на крыше роллердром

Автор:
27 апреля 2022 12:26
Сообщество : Истории
Метки: Китай   видео   дети   история   опасность   опасные игры   роллердром на крыше   роллеры   случай   
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В китайских социальных сетях набирает популярность видео, на котором компания детей катается на роликах по крыше здания. Очевидцы не только успели заснять леденящее кровь зрелище, но и вызвали полицию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   видео   дети   история   опасность   опасные игры   роллердром на крыше   роллеры   случай   
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2  комментария
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6k
Tim_G 20 минут назад
шо за дети...
нормальные с крыш кондомы с водой кидают, а эти - палки...
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24k
Андрей Иванов Час назад
В Китае народу много, они могут себе такое позволить
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