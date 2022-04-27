Китайские дети устроили на крыше роллердром

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В китайских социальных сетях набирает популярность видео, на котором компания детей катается на роликах по крыше здания. Очевидцы не только успели заснять леденящее кровь зрелище, но и вызвали полицию.
Видео, снятое из соседнего здания женщиной, известной только как г-жа Линь, привлекло большое внимание в китайских социальных сетях, Дело происходит в Баяннуре, регион Внутренняя Монголия. Группа маленьких детей небрежно катается на роликах по гладкой крыше здания , Китай, без присмотра взрослых. Ограждение на крыше очень низкое, и дети на него все время залезают, при этом на крыше дует сильный ветер. Как говорят люди, увидевшие ролик в соцсетях, просто чудо, что никто из них не пострадал.
Как сообщает китайская пресса, женщина вызвала полицию, как только заметила детей, катающихся на роликах, из соседнего здания. Спасатели прибыли до того, как произошла трагедия. Родители детей были уведомлены о рискованном поведении своих чад.
Как сообщает китайская пресса, женщина вызвала полицию, как только заметила детей, катающихся на роликах, из соседнего здания. Спасатели прибыли до того, как произошла трагедия. Родители детей были уведомлены о рискованном поведении своих чад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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