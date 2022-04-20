FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1250 постов • 430 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка пытается достать корм из автоматической кормушки

Кошка пытается достать корм из автоматической кормушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 10:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: автоматическая кормушка   видео   животные   кормушка   коты   прикол   
502
1
1
Домашняя кошка решила, что выделяемого ей автоматической кормушкой сухого корма недостаточно. Она решила самостоятельно достать еду из кормушки.
Корм мне давай, железяка!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: автоматическая кормушка   видео   животные   кормушка   коты   прикол   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Babangdida Час назад
Вот sука!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ Полчаса назад
а если перевернет? там крышка с резьбой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
Александр Кольдяев Час назад
это залет. жестокое обращение с животными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

569810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского телешоу
5
263
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского...
Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей
2
41
Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей
Набирающие популярность в сообществах
Chevrolet Camaro переделанный в Pontiac Trans Am «Смоки и Бандит»
0
1
Chevrolet Camaro переделанный в Pontiac Trans Am «Смоки и Бандит»
Что это за вещи?
1
6
Что это за вещи?
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#факты#фотографии#собака#милота#Украина#Приколы#шоу бизнес
#фото#интересно#история#забавно#подборка#автомобили#автомир#аварии#позитив#мир
#прикол#в мире#люди#картинки#Реакция#дтп#Разное#новости#США#фейл
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Три уличных кота и одна добыча Три уличных кота и одна добыча Котёнок показал фокус с исчезновением Котёнок показал фокус с исчезновением Птица унизила любопытного кота Птица унизила любопытного кота Урок игры на гитаре пошёл не по плану Урок игры на гитаре пошёл не по плану Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей

На что жалуетесь?

Вернуться