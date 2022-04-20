Кошка пытается достать корм из автоматической кормушки

502
1
1
Домашняя кошка решила, что выделяемого ей автоматической кормушкой сухого корма недостаточно. Она решила самостоятельно достать еду из кормушки.
Корм мне давай, железяка!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Обожающая воровать резинки для волос кошка попалась с поличным
- Урок игры на гитаре пошёл не по плану
- Котёнок показал фокус с исчезновением
- Кототелевизор: кот с большим интересом следит за птицей
- Три уличных кота и одна добыча
20
Понравилось20
Новости партнёров