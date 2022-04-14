Дальнобойщик пожалел, что решил покормить дикое животное

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Водитель грузового автомобиля решил покормить молодого лося, оказавшегося неподалеку от места стоянки. Мужчина вышел из машины, однако общение с животным не задалось.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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От добра, добра не ищут ))
Это взрослая самка оленя...
PS Ну а мужик - тоже олень ещё тот, получил за дело, нехрен кормить диких животных...
Они не должны доверять человеку.
Этого теленок не убил, но теперь не боясь будет дожидаться следующих ,,добрых,, и весёлых людей с угощением, и как там дела обернутся - Бог весть...