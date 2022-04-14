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Дальнобойщик пожалел, что решил покормить дикое животное

Дальнобойщик пожалел, что решил покормить дикое животное (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   лось   нападение   неудача   фейл   
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Водитель грузового автомобиля решил покормить молодого лося, оказавшегося неподалеку от места стоянки. Мужчина вышел из машины, однако общение с животным не задалось.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   животные   лось   нападение   неудача   фейл   
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13  комментариев
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4k
Egoro 2 часа назад
"Что ты меня кусаешь?" - лось из-за строения челюстей укусить не может. А отгрёб неплохо - зачем было зверя пинать?
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6k
pilgrimnl 5 минут назад
кстати, лосей вообще нельзя с рук кормить, они следующий раз нападут на человека в поисках еды
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22k
Matrosskin 10 минут назад
Так-то сильно повезло - ударом копыта можно и череп провалить. Без ума человек живёт явно...
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5k
Алексей Полчаса назад
Он бы ещё к медведю так вышел. Белому.
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24k
Sergey 43 минуты назад
Ну во-первых не лось, а косуля, во-вторых мужик дебил, раз уж стал кормить, корми, а он взял и пихнул, в-третьих - НЕЛЬЗЯ кормить диких животных!!!
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4k
elllfa 43 минуты назад
Хорошо он ему по башке настучал... ))
От добра, добра не ищут ))
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4k
mtonaka 45 минут назад
Идиота кусок! Правильно его лосёнок научил вести себя с животными.
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2k
vasilykopkov 45 минут назад
Это не лось, и ни разу не "молодой".
Это взрослая самка оленя...

PS Ну а мужик - тоже олень ещё тот, получил за дело, нехрен кормить диких животных...
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10k
Клёст 50 минут назад
Не кормите никаких диких животных.
Они не должны доверять человеку.
Этого теленок не убил, но теперь не боясь будет дожидаться следующих ,,добрых,, и весёлых людей с угощением, и как там дела обернутся - Бог весть...
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Вот же дебил , сам пнул лося , ну а что лось ( ты что укуел чел) , это ещё повезло затоптать мог.
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11k
Kostick Час назад
петушара, нахрена было зверя то было пинать, и потом по морде бить? хотел покормить, дай и не трачи, козлина.
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6k
Алексей Час назад
А он думал это котик?)
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Дебил!
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