Мама-трактор вывела своих детенышей на прогулку

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Молодая самка трактора вывела своих тракторят на прогулку и заодно решила научить их убирать снег. Дикая природа удивительна и прекрасна!
В ролике не хватает только голоса Николая Николаевича Дроздова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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