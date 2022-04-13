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Мама-трактор вывела своих детенышей на прогулку

Мама-трактор вывела своих детенышей на прогулку (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   снег   техника   трактор   уборка   
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Молодая самка трактора вывела своих тракторят на прогулку и заодно решила научить их убирать снег. Дикая природа удивительна и прекрасна!
В ролике не хватает только голоса Николая Николаевича Дроздова.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   прикол   снег   техника   трактор   уборка   
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3  комментария
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12k
Alex 7 минут назад
- Давайте понаблюдаем, как заботливая мама готовит своих детёнышей к жизни в открытом мире. Более смелый детёныш в точности повторяет движения мамы, даже пробуксовывает своими маленькими лапками, как мама, это так мило и смешно выглядит со стороны. Пока мама и первый детёныш дружно ковыряют сугроб, второй, более застенчивый детёныш, робко наблюдает за действиями мамы и своего братика и всё таки решается немного поковырять снег, ведь мама плохому не научит.
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69k
Viktor 42 минуты назад
Хороша прогулочка - пахать на снегоуборке!
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