Виртуозная игра

541
1
1
Тут нужна очень хорошая реакция, чтобы следить за быстрым темпом и гармонией произведений.
Игра называется Pianista, а композиция Long Road coebaw meat.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Четкий маэстро с района играет на пианино
- 12-летний пианист исполняет в торговом центре танцевальные хиты 90-х
- "Bohemian Rhapsody" на уличном пианино
- Мастер буги-вуги показал девушкам, как нужно играть на пианино
- Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих
22
Понравилось22
Новости партнёров