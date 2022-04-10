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Виртуозная игра

Виртуозная игра (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2022 09:52
Сообщество : Игромир
Метки: Пианино   видео   игра   ловкость   пальцы   пианист   скорость   
541
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Тут нужна очень хорошая реакция, чтобы следить за быстрым темпом и гармонией произведений.

Игра называется Pianista, а композиция Long Road coebaw meat.

Источник:

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Метки: Пианино   видео   игра   ловкость   пальцы   пианист   скорость   
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6  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Лучше уж тогда смотреть на руки пианиста..
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23k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Пфф, пальчиками они быстро двигают...
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
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31k
Aleks Полчаса назад
В этой игре можно скорость уменьшить. А записав видео ускорить его в разы. Вот и вся виртуозность
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Денис Ануфриев 47 минут назад
у меня бы сразу пальцы отвалились)
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