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Преподаватель охотится на ученика со смартфоном

Преподаватель охотится на ученика со смартфоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   смартфон   учеба   ученик   учитель   школьник   
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Не стоит считать себя умнее учителя. Преподаватель решил незаметно подкрасться к ученику, использующему телефон во время урока.

Крадущийся тигр

Ехидная улыбка учителя тонко намекает на дальнейшие неприятности.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   прикол   смартфон   учеба   ученик   учитель   школьник   
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7  комментариев
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Dictator Час назад
А ведь кто-то это снимает!
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9k
Hunson Abadeer 54 минуты назад
хищник блинр
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20k
Serg2001 Час назад
Как злодей в дозвуковом кинематографе... )
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800
Graboid 2 часа назад
биологирчка с позывным "змея", на уроке, отжала у меня книжку "Приключения капитана Блада" .. и не вернула (1978)
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41
Тупняк Graboid 37 минут назад
Училка по информатике с позывным "Чекушка" отобрала мобильник. Рассмотрела, признала, что он прогрессивней и мощнее чем компьютеры в кабинете, но вернула только родителям. (2007)
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