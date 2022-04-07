Преподаватель охотится на ученика со смартфоном

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Не стоит считать себя умнее учителя. Преподаватель решил незаметно подкрасться к ученику, использующему телефон во время урока.
Крадущийся тигр
Ехидная улыбка учителя тонко намекает на дальнейшие неприятности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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