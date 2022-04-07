Умный пёс звонит в дверной звонок

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В США смышлёный пёс научился пользоваться дверным звонком. Четвероногий друг человека использует его, когда нагулялся и хочет попасть домой.
Звонок подключен к системе умного дома и фиксирует происходящее перед дверью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А дверь, так понимаю, должен открыть кот, но он троллит собакена!