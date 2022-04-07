FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11893 поста • 1304 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Умный пёс звонит в дверной звонок

Умный пёс звонит в дверной звонок (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 12:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   дверной звонок   дверь   животные   звонок   пёс   собака   
272
1
1
В США смышлёный пёс научился пользоваться дверным звонком. Четвероногий друг человека использует его, когда нагулялся и хочет попасть домой.
Звонок подключен к системе умного дома и фиксирует происходящее перед дверью.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дверной звонок   дверь   животные   звонок   пёс   собака   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Thomsen Час назад
)))
А дверь, так понимаю, должен открыть кот, но он троллит собакена!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Старожил Минуту назад
Вспомнил старый прикол, вдруг кто не видел

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer Минуту назад
хороший мальчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

916608



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
4
64
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
3
58
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
0
20
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Ватермарк#Россия#шоу бизнес#Приколы#СССР#знаменитости#Китай#история
#прикол#фото#факты#автомобили#мир#в мире#подборка#истории#новости#фейл
#животные#интересное#автомир#Разное#люди#картинки#Украина#кино#США#красота
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Дрессированный пёс поднимает упавшие предметы Дрессированный пёс поднимает упавшие предметы Щенок пытается пройти полосу препятствий Щенок пытается пройти полосу препятствий Как в мультиках: кот перехитрил преследующего его пса Как в мультиках: кот перехитрил преследующего его пса Три породы в одной собаке Три породы в одной собаке Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет

На что жалуетесь?

Вернуться