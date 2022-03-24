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Четвероногий актер, у которого еще нет "Оскара"

Четвероногий актер, у которого еще нет "Оскара" (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 08:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   пёс   симуляция   собака   талант   
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Из этого пса получился бы отличный современный футболист. Так правдоподобно симулировать сможет далеко не каждый.
Пёс остался наедине с матёрым котом и продемонстрировал весь свой актерский талант.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   кот   пёс   симуляция   собака   талант   
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5  комментариев
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
ну кот это Россия, а собаку можно не называть
, даже по носу на попало, а визгу на весь дом.
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14k
Вася 8 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
zulluz 49 минут назад
это не собака
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2k
Denis 2 часа назад
Будущий футболист!
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