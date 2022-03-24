Четвероногий актер, у которого еще нет "Оскара"

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Из этого пса получился бы отличный современный футболист. Так правдоподобно симулировать сможет далеко не каждый.
Пёс остался наедине с матёрым котом и продемонстрировал весь свой актерский талант.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Весьма милые и добродушные псы но пожрать любят . Всеядные как медведи .