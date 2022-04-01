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Вот так выглядит идеальный коллега

Вот так выглядит идеальный коллега (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   коллега   кот   милота   работа   фото   
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Работать рядом с таким симпатичным сотрудником одно удовольствие: он отлично поднимает настроение, не устраивает скандалов, а если ему нечем заняться, тихо играет или валяется в рабочем кресле.

Идеальный коллега.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   животные   коллега   кот   милота   работа   фото   
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