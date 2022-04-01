Вот так выглядит идеальный коллега

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Работать рядом с таким симпатичным сотрудником одно удовольствие: он отлично поднимает настроение, не устраивает скандалов, а если ему нечем заняться, тихо играет или валяется в рабочем кресле.
Идеальный коллега.
Источник:
АНТИФИШКИ
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