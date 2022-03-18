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О древнейшем персонаже славянской мифологии Бабе-Яге слышали многие. А помните её избушку на курьих ножках? Оказывается, подобная постройка существует и в реальности. Не такая сказочная, но всё равно впечатляющая.
Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!
Источник:
АНТИФИШКИ
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