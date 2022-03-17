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Как змеи залезают на деревья

Как змеи залезают на деревья (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   деревья   животные   змеи   интересно   
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Многие змеи умеют лазить по деревьям. Там они могут найти яйца, мелких зверей, птенцов и прочую живность. Однако немногие люди видели, как именно взбираются на деревья рептилии.
Турист запечатлел, как змея резво залезает на пальму.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   деревья   животные   змеи   интересно   
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1  комментарий
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Сибиряк 37 минут назад
А можно простой вопрос, чё она там забыла на пальме то?
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