Как змеи залезают на деревья

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Многие змеи умеют лазить по деревьям. Там они могут найти яйца, мелких зверей, птенцов и прочую живность. Однако немногие люди видели, как именно взбираются на деревья рептилии.
Турист запечатлел, как змея резво залезает на пальму.
Источник:
АНТИФИШКИ
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