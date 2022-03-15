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Сообщество Без кота и жизнь не та 1190 постов • 422 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кот показал соплеменнику, кто в доме хозяин

Кот показал соплеменнику, кто в доме хозяин (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 12:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   конкурент   конкуренция   кот   прикол   
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Владелец двух котов насыпал питомцам корм и стал наблюдать за их реакцией. Есть из одной миски котикам оказалось тяжеловато и более авторитетный питомец решил преподать соплеменнику урок.
Кот оспорил желание конкурента есть из миски первым.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   конкурент   конкуренция   кот   прикол   
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5  комментариев
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68k
Viktor Час назад
Надо просто кормить животных, чтобы они за жмень корма не поубивали друг друга! У меня один хавает, другой подходит и мордой выдавливает его - а, до фени, пошёл в другую миску уткнулся.
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243
eutace 9 минут назад
хозяин - изверг! зачем стравливать котиков??
Но рыжик молодец - продолжал есть )))
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19k
Serg2001 2 часа назад
Есть киты-убийцы, а есть коты-убийцы... )
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6k
Максим 2 часа назад
Что-то мне показалось, что обсуждалось не лидерство, а кто станет закуской вместо надоевшего сухого корма.
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