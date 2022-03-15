Кот показал соплеменнику, кто в доме хозяин

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Владелец двух котов насыпал питомцам корм и стал наблюдать за их реакцией. Есть из одной миски котикам оказалось тяжеловато и более авторитетный питомец решил преподать соплеменнику урок.
Кот оспорил желание конкурента есть из миски первым.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но рыжик молодец - продолжал есть )))