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О пользе каски и соблюдении техники безопасности

О пользе каски и соблюдении техники безопасности (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 10:03
Метки: видео   кувалда   неудача   техника безопасности   фейо   
432
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Мужчина решил подойти к рабочему, который занимался демонтажом. После очередного удара кувалдой по стене герой видео пожалел, что не носит каску.
Этот начальник сломался, пришлите нового.

Источник:

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Метки: видео   кувалда   неудача   техника безопасности   фейо   
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3  комментария
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122k
DeOrio 47 минут назад
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4k
Mowgley 24 минуты назад
Вот, а был бы в каске - улыбнулся бы и дальше пошел.
У нас во дворе один ходит так в каске и улыбается.
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27k
lem02 Полчаса назад
Рабочий и тот технику безопасности знает. Кепку надел!
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