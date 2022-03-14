О пользе каски и соблюдении техники безопасности

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Мужчина решил подойти к рабочему, который занимался демонтажом. После очередного удара кувалдой по стене герой видео пожалел, что не носит каску.
Этот начальник сломался, пришлите нового.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео кувалда неудача техника безопасности фейо
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У нас во дворе один ходит так в каске и улыбается.