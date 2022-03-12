Заботливый парень

Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото)

Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице

Собака стала мамой для осиротевших котят

Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе

Кот Степан, который грустно сидит с коктейлем под музыку

Какаду захотел быть частью собачьей стаи