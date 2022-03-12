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Заботливый парень

Заботливый парень (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 09:01
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   забавно   забота   милота   отношение   
10624
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Парень, видимо очень хорошо знает свою девушку.

Это так мило, даже если это постанова)

Источник:

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Метки: Жизнь   видео   забавно   забота   милота   отношение   
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41  комментарий
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1k
Алексей 8 часов назад
я так со своими детьми поступаю, уже на уровне рефлексов
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32k
Korolev 42 минуты назад
Возможно и не постанова. Я так делаю, когда дети вокруг стола бегают...
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Ну не знаю. Я всегда так детям делаю(лал).
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2k
Roman 2 часа назад
У пацана есть точно дети, и судя по удивлению девушки ее ждут новости =)
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21k
Валерий 5 часов назад
и что тут необычного? когда заботишься о ком-то, делаешь так всегда.
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20k
Luc72 6 часов назад
Когда живешь какое то время с маленькими детьми и людьми, выросшими В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ПОНИ, где нет острых углов, лестницы на чердак и в погреб не проламываются, за гусак смесителя можно схватиться и подняться с ванной, шкаф с повседневной посудой не "распухает" от воды, которую никто не вытирает, двери в ванную или туалет можно оставлять на ночь раскрытыми ровно так, чтобы створ пришелся тебе как раз "по морде" - они же ж сами закроются, зубную пасту можно выдавливать как рука легла - потом прилетит Карлсон, и выдавит вторую половину, крыльцо перед домом можно выложить "домашней" плиткой - зимой она каким то чудом не станет идеально скользкой от снега...
, тогда инстинктивно начнешь себя ТАК вести и все вокруг постепенно делать ВАНДАЛОУСТОЙЧИВЫМ, иначе нельзя
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
2k
Алёшка 6 часов назад
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27k
Dobry vojak Svejk Z 6 часов назад
когда сын пешком под столом гулял - постоянно так делал )
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11k
Cornho 6 часов назад
Я всегда делаю так же.
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6k
Енот Потаскун 6 часов назад
У нее взгляд в конце был примерно как у меня когда я после каждой поездки вот уже много лет слышу одну и ту же фразу "а ты машину закрыл?"
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29k
Teodor 7 часов назад
Это любовь...
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39k
Alex 8 часов назад
Не понял, в чем пркол?
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12k
gavrosh 8 часов назад
Это любовь)
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20k
Егор 9 часов назад
Трогательно...
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