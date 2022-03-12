Заботливый парень

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот, кстати.
Я всегда имел "честно натянутую" тройку по русскому языку.
Благодаря огромному количеству книг, что я прочел, а читать я люблю, немного поправилась орфография.
С пунктуацией похуже. :)
Ты просто безграмотное быдло.
Спасибо