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Сообщество Без кота и жизнь не та 1181 пост • 420 подписчиков подписаться
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Кошка напугала любителя ужастиков

Кошка напугала любителя ужастиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 11:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   геймер   животные   прикол   розыгры   стрим   
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Во время прохождения игры в жанре хоррор геймер потерял бдительность. Молодой человек закрыл глаза руками, чем воспользовался шутник за кадром.
Шутник взял кошку и посадил на ничего не подозревающего игрока.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   геймер   животные   прикол   розыгры   стрим   

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1  комментарий
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Карандаш Час назад
Ну что ж, для фундамента "кирпичей" пока хватит.
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Mr.Adamson

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