Кошка напугала любителя ужастиков

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Во время прохождения игры в жанре хоррор геймер потерял бдительность. Молодой человек закрыл глаза руками, чем воспользовался шутник за кадром.
Шутник взял кошку и посадил на ничего не подозревающего игрока.
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