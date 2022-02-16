Вологодским медвежатам повезло: малышей спасли охотники и пристроили в хорошие руки

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Сначала о чудесном спасении новорожденных медвежат рассказали сотрудники Вологодского департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Потом эту позитивную историю пересказали многие местные и центральные издания. А дело было так.Медвежьи следы в вологодском лесу обнаружили охотники. А вскоре наткнулись на оставленную зверем берлогу. Видимо, решили они, медведицу испугал звук упавшего дерева, что повредило берлогу. В лежбище осталось двое маленьких медвежат, им было недели три от роду.«Близняшки» точно замерзли бы, не найди их люди. Шерстка у них еще очень тонкая, без пищи и материнского тепла они бы не выжили. Мужчины передали найденышей охотинспектору. Малыши весили не более килограмма, их стали отпаивать молоком из бутылочки и ухаживать, как за новорожденными детьми.