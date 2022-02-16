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Вологодским медвежатам повезло: малышей спасли охотники и пристроили в хорошие руки

Вологодским медвежатам повезло: малышей спасли охотники и пристроили в хорошие руки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 17:23
Сообщество : Животные
Метки: вологда   лес   медвежата   находка   спасение   центр   
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Медведицу выгнало из берлоги упавшее дерево. А новорожденные малютки остались беззащитными перед голодом и морозом.
Сначала о чудесном спасении новорожденных медвежат рассказали сотрудники Вологодского департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Потом эту позитивную историю пересказали многие местные и центральные издания. А дело было так.
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Медвежьи следы в вологодском лесу обнаружили охотники. А вскоре наткнулись на оставленную зверем берлогу. Видимо, решили они, медведицу испугал звук упавшего дерева, что повредило берлогу. В лежбище осталось двое маленьких медвежат, им было недели три от роду.

«Близняшки» точно замерзли бы, не найди их люди. Шерстка у них еще очень тонкая, без пищи и материнского тепла они бы не выжили. Мужчины передали найденышей охотинспектору. Малыши весили не более килограмма, их стали отпаивать молоком из бутылочки и ухаживать, как за новорожденными детьми.
Через недолгое время медвежат отправили в Тверскую область, где давно функционирует специализированный Центр спасения подобных «потеряшек». Сотрудники центра уже поставили на ноги и отправили обратно в лес многие десятки хозяев тайги.

Они знают, как выхаживать диких зверей, но «не баловать», не позволять привыкать к людям. Чтобы они потом могли адаптироваться в естественной среде. Лес ждет и вологодскую пару, которым охотники дали имена Чук и Гек. Скорее всего, в родные просторы они вернутся в августе.

А что стало с их мамой? Недоспавшая медведица, побродив по лесу, нашла себе другую «нору», и улеглась в ней, завершать зимнюю спячку. Так уверяют местные охотинспекторы.

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Метки: вологда   лес   медвежата   находка   спасение   центр   
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Элек Мек 2 часа назад
Ясен пень что охотинспекторы не скажут что медведицу загасили,а медвежат к счастью просто не заметили.
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Алексей Час назад
Пажетновы спасут.
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