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Ещё и мост сломал

Ещё и мост сломал (1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 20:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   ватермарк   видео   приколы   юмора   

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12  комментариев
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51
zapisduny Час назад
Вы затрахали запихивать видосы, которые даже в ширину 4К монитора не влазят!!!
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29k
a.fey 6 минут назад
Ну, так и был придуман паром.
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9k
Lynx Полчаса назад
Тела более лёгкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость насильственно, будут выталкиваться вверх силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный объём с телом, будет тяжелее этого тела.
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3k
Mowgley Полчаса назад
Надо же, какой умный поступок.
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30k
Седой 54 минуты назад
Разводным мост сделал...
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808
Hallo FreeSpace Час назад
Дурак...
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12k
Анатолий Соколов Час назад
салон достаточно герметичен, а уровень воды достаточно высок - вот машина и всплыла.
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112k
БрОдЯгА Час назад
Премию Дарвина выдали?
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66k
Viktor 2 часа назад
Да, не все дураки повывелись!
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