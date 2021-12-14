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Dvache
Ещё и мост сломал
(1 видео)
Автор:
Dvache
14 декабря 2021 20:00
Сообщество :
Автомир
Метки:
авто
ватермарк
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приколы
юмора
Зачем и почему?
Dvache
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zapisduny
Час назад
Вы затрахали запихивать видосы, которые даже в ширину 4К монитора не влазят!!!
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a.fey
6 минут назад
Ну, так и был придуман паром.
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Lynx
Полчаса назад
Тела более лёгкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость насильственно, будут выталкиваться вверх силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный объём с телом, будет тяжелее этого тела.
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Mowgley
Полчаса назад
Надо же, какой умный поступок.
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Седой
54 минуты назад
Разводным мост сделал...
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Hallo FreeSpace
Час назад
Дурак...
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Анатолий Соколов
Час назад
салон достаточно герметичен, а уровень воды достаточно высок - вот машина и всплыла.
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Maikie
Час назад
Во Дебил...
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Allmaster
Час назад
Я все ждал что этот придурок с разбегу форсирует, а он как говно в пруду, поплыл медленно....
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БрОдЯгА
Час назад
Премию Дарвина выдали?
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Viktor
2 часа назад
Да, не все дураки повывелись!
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