Сюрприз от мамы: девушка рассказала, как побывала в тайском Go-Go баре в детстве

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Девушка рассказала о своём не самом приятном опыте посещения Go-Go бара в Таиланде. Героиня ролика ходила в данное заведение для взрослых в очень юном возрасте вместе с мамой и осталась шокирована увиденным.
Без кота с лампой в этой истории не разобраться. Присутствует ненормативная лексика.
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Чуть ли, он хотел написать.