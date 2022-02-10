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Сюрприз от мамы: девушка рассказала, как побывала в тайском Go-Go баре в детстве

Сюрприз от мамы: девушка рассказала, как побывала в тайском Go-Go баре в детстве (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 11:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Go-Go бар   Девушка   бар   видео   история   таиланд   
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Девушка рассказала о своём не самом приятном опыте посещения Go-Go бара в Таиланде. Героиня ролика ходила в данное заведение для взрослых в очень юном возрасте вместе с мамой и осталась шокирована увиденным.
Без кота с лампой в этой истории не разобраться. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Go-Go бар   Девушка   бар   видео   история   таиланд   
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24k
SerGProS 2 часа назад
Надеюсь, что рассказчица не была свидетелем пьяных оргий своей матушки с 5-6 неграми
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Александр мишковий 23 минуты назад
Шо. Украинки красивые.
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14k
seller-k Час назад
К тёте вопросов нет, видно, что ё-нутая, раз такую х--ню о себе на весь свет рассказывает. А вот у матери её я б при случае спросил: "Девочку-то зачем с собой в бл-дюжник потащила - обучить?, подготовить?, может подзаработать?"
Е-анутая семейка
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33k
Рекламщик Час назад
Сюрприз от мамы: девушка рассказала, как побывала в тайском Go-Go баре в детствеПосмотреть
Сюрприз от мамы: девушка рассказала, как побывала в тайском Go-Go баре в детстве
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43k
dima423 2 часа назад
да был я на этих шоу) весело... но дочку бы вряд ли повел туда
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Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Девушка демонстрирует чудеса грима Девушка демонстрирует чудеса грима Девушка с очень длинным языком Девушка с очень длинным языком Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России Потоки воздуха выставили девушку в неприглядном свете Потоки воздуха выставили девушку в неприглядном свете Горячие австралийские парни Горячие австралийские парни
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