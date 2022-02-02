В Кемерово появился свой Хатико

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История верности японской собаки повторяется у стен кемеровской ковидной больницы.
Второй год на ступеньках отделения терапии сидит собака, дожидаясь своего хозяина. Так же как и Хатико, этот пёс своего хозяина не дождётся. Мужчина скончался полтора года назад. Молва о верной и преданной собаке быстро разлетелась среди местных жителей. Люди прозвали её Хатико, а сотрудники госпиталя соорудили ей будку, чтобы она не мёрзла на своём "посту". Но даже в этой будке она не сидит, потому что продолжает сторожить входную дверь отделения. Волонтёры-зоозащитники пытались пристроить пса в добрые и любящие руки, были и те, кто хотел забрать собаку. Забирали в питомник, чипировали. Однако у них ничего не получилось. Пёс вырывается, возвращается и продолжает ждать своего хозяина.
По словам охранника больницы Сергея, собака неагрессивная, ни на кого не лает, ни за кем не идёт. "Стало традицией его кормить. Другой хозяин так и не нашёлся, поскольку пёс никому не даётся. Поэтому он стал всеобщим псом-талисманом" - рассказала Надежда Белоусова, врач-невролог больницы скорой помощи им.Подгорбунского. Много случаев, когда люди бросают собаку, но собака, познавшая любовь своего хозяина, никогда не бросит его.
По словам охранника больницы Сергея, собака неагрессивная, ни на кого не лает, ни за кем не идёт. "Стало традицией его кормить. Другой хозяин так и не нашёлся, поскольку пёс никому не даётся. Поэтому он стал всеобщим псом-талисманом" - рассказала Надежда Белоусова, врач-невролог больницы скорой помощи им.Подгорбунского. Много случаев, когда люди бросают собаку, но собака, познавшая любовь своего хозяина, никогда не бросит его.
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