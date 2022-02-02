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В Кемерово появился свой Хатико

В Кемерово появился свой Хатико (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 23:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Собака ждет хозяина   ждет хозяина   кемерово   ковидный госпиталь   русский хатико   собака   
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История верности японской собаки повторяется у стен кемеровской ковидной больницы.
Второй год на ступеньках отделения терапии сидит собака, дожидаясь своего хозяина. Так же как и Хатико, этот пёс своего хозяина не дождётся. Мужчина скончался полтора года назад. Молва о верной и преданной собаке быстро разлетелась среди местных жителей. Люди прозвали её Хатико, а сотрудники госпиталя соорудили ей будку, чтобы она не мёрзла на своём "посту". Но даже в этой будке она не сидит, потому что продолжает сторожить входную дверь отделения. Волонтёры-зоозащитники пытались пристроить пса в добрые и любящие руки, были и те, кто хотел забрать собаку. Забирали в питомник, чипировали. Однако у них ничего не получилось. Пёс вырывается, возвращается и продолжает ждать своего хозяина.
По словам охранника больницы Сергея, собака неагрессивная, ни на кого не лает, ни за кем не идёт. "Стало традицией его кормить. Другой хозяин так и не нашёлся, поскольку пёс никому не даётся. Поэтому он стал всеобщим псом-талисманом" - рассказала Надежда Белоусова, врач-невролог больницы скорой помощи им.Подгорбунского. Много случаев, когда люди бросают собаку, но собака, познавшая любовь своего хозяина, никогда не бросит его.

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Метки: Собака ждет хозяина   ждет хозяина   кемерово   ковидный госпиталь   русский хатико   собака   
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au3 2 часа назад
Был где-то рассказ, что пса отводили на могилу хозяина и он понимал тогда, что хозяин умер.
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Лебедев Юрий Полчаса назад
Надеюсь история - трындеж. Медработник и слыхом не слыхивал, а пациент рассказывает, что ему рассказали соседи по палате, которые слышали..... и так до бесконечности. Простите за подозрительность, просто на ночь плакать не хочется ))))
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tamin 2 часа назад
Грустная история. Как и все, что связано со смертью.
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