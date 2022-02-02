В Кемерово появился свой Хатико

Второй год на ступеньках отделения терапии сидит собака, дожидаясь своего хозяина. Так же как и Хатико, этот пёс своего хозяина не дождётся. Мужчина скончался полтора года назад. Молва о верной и преданной собаке быстро разлетелась среди местных жителей. Люди прозвали её Хатико, а сотрудники госпиталя соорудили ей будку, чтобы она не мёрзла на своём "посту". Но даже в этой будке она не сидит, потому что продолжает сторожить входную дверь отделения. Волонтёры-зоозащитники пытались пристроить пса в добрые и любящие руки, были и те, кто хотел забрать собаку. Забирали в питомник, чипировали. Однако у них ничего не получилось. Пёс вырывается, возвращается и продолжает ждать своего хозяина.

По словам охранника больницы Сергея, собака неагрессивная, ни на кого не лает, ни за кем не идёт. "Стало традицией его кормить. Другой хозяин так и не нашёлся, поскольку пёс никому не даётся. Поэтому он стал всеобщим псом-талисманом" - рассказала Надежда Белоусова, врач-невролог больницы скорой помощи им.Подгорбунского. Много случаев, когда люди бросают собаку, но собака, познавшая любовь своего хозяина, никогда не бросит его.