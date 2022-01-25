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Скромный домашний арсенал

Скромный домашний арсенал (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 10:38
Метки: Alexa   США   видео   винтовка   голосовой помощник   дробовик   оружие   пистолеты   
205
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Мужчина похвастался своим домашним арсеналом, который можно "призвать" с помощью голосового помощника.

Alexa, нам нужны пушки

Умный дом в Техасе?

Источник:

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Метки: Alexa   США   видео   винтовка   голосовой помощник   дробовик   оружие   пистолеты   
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3  комментария
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992
Максим Максимов Полчаса назад
Скромненько .... и со вкусом
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789
Егор Терентьев 6 минут назад
Терминатор млять
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9k
Клёст 9 минут назад
)Умный комод как-то медленно ,,соображает,,))
Пока открывается налётчики успеют выкосить в доме всех кому ,,нужно много оружия,,)))
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