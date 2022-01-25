Скромный домашний арсенал

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Мужчина похвастался своим домашним арсеналом, который можно "призвать" с помощью голосового помощника.
Alexa, нам нужны пушки
Умный дом в Техасе?
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Пока открывается налётчики успеют выкосить в доме всех кому ,,нужно много оружия,,)))