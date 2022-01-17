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Хлеборезка в одном из европейских магазинов

Хлеборезка в одном из европейских магазинов (1 видео)

Автор:
17 января 2022 16:51
Метки: ватермарк   видео   магазин   хлеб   хлеборезка   

Обычно в магазине люди покупают хлеб уже в нарезанном виде. Однако в некоторым супермаркетах можно наткнуться на подобный аппараты.

Дмитрий

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Метки: ватермарк   видео   магазин   хлеб   хлеборезка   
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13k
Bill 3 часа назад
Дмитрий, рекомендую осветить еще какие-нибудь необыкновенные аттракционы цивилизации:
- эскалатор,
- лифт,
- автоматическое открывание дверей,
- механический стеклоподъёмник
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117
Владимир 49 секунд назад
У нас в армии хлеборез расправлялся с кирпичиком хлеба в несколько движений и резал на весь батальон! Машина ему только мешала бы.
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9k
Алексей 20 минут назад
Еще один аутор, постящий только ему одному типа смешные видео...
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2k
Decapitated Headbanger 45 минут назад
Автор впервые увидел хлеборезку?! О чём этот пост я не совсем понял
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19k
Luc72 59 минут назад
Слишком много касаний руками... Кроме вирусов-бактерий есть много паразитов, которые распространяются фекально-оральным способом
Человек сходил в сортир, ну пусть та же дама с видео, а у нее глисты
, руки не помыла, взяла хлеб, положила в хлеборезку, на её поверхности остались яйца...

Вы пришли, даже в перчатках, положили туда и ...

Да ну на...
Сейчас полно уже нарезанных НА ЗАВОДЕ прямо в конце конвейра продают, которых не касалась рука человека. Что у меня жома ножа что ли острого не найдется если что?
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35
eternal Час назад
На днях подобную разобрал. Была куплена в садик, работала пару булок, а затем в подвал скинули. Почему не пользовали хз, достался новенький мотор под точило) -тяжелющая хрень
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48k
Albert GER Час назад
такие были в школьных столовках 40лет назад.
это магазин Лидл. 100%.

снова какието хуторяне изумлены чудом-чудным и дивом дивным...
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875
Drimkastik Час назад
Помню еще в году в 87, в школьной столовой подобная стояла, любили мы с пацанами наблюдать как буханки белого хлеба нарезаются.
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381
Шурман 2 часа назад
У нас они стоят в каждом магазине , в мелких пекарнях они сами режут , только что из магазина приехал , хлеб подорожал теперь 2.10 евро за 800 граммовый хлеб , так же нарезал положил в промасленный пакетик на табло ввел номер хлеба вылезла наклейка наклеил и пошел дальше по магазину .
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321
Andrey 2 часа назад
Да не , не может такого быть ! Фантастика прям !
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3k
RomaXz 2 часа назад
Хорошо, что можно самому использовать. У нас такие часто стоят, но нарезать хлеб/мясо могут только работники отдела. Health and safety, блин
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
Тетя понравилась !!!
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1
Дмитрий 3 часа назад
Нафуя?
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15k
Booka1a 3 часа назад
аффтар, тему раскрой до конца - она прям вообще современная, от электричества работает? или может там рабы на заднем дворе вал вращают?
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3k
sedoisever 3 часа назад
"Обычно" люди всё же покупают ненарезанный хлеб.
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6k
Игорь Мочалов 3 часа назад
У нас сеть хлебных магазинов "Колобок", там в каждом стоят такие. Продавцы по просьбе покупателей режут, без проблем. Точнее-как, без проблем... Когда в магазине перед праздниками очередь, и всем нужно порезать, да не одну буханку, очень хочется этот аппарат разбить к чертовой матери...
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4k
Дмитрий 3 часа назад
...уже эннадцать лет....Да у нас в России такие автоматы присутствуют. Даже на мясо, колбасу и т.д. Вопрос только в том, что покупатели не знают, либо продавцам тупо лень, т.к. её потом мыть надо в конце смены.
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22k
Андрей Иванов 3 часа назад
Сходный с этим аппарат стоял в столовке пионерлагеря, куда я ездил пионером. Было это 35 лет назад.
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26k
Vazari 3 часа назад
Ну и в чем прикол?
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