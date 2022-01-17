Хлеборезка в одном из европейских магазинов

Обычно в магазине люди покупают хлеб уже в нарезанном виде. Однако в некоторым супермаркетах можно наткнуться на подобный аппараты.
Обычно в магазине люди покупают хлеб уже в нарезанном виде. Однако в некоторым супермаркетах можно наткнуться на подобный аппараты.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
- эскалатор,
- лифт,
- автоматическое открывание дверей,
- механический стеклоподъёмник
Вы пришли, даже в перчатках, положили туда и ...
Да ну на...
Сейчас полно уже нарезанных НА ЗАВОДЕ прямо в конце конвейра продают, которых не касалась рука человека. Что у меня жома ножа что ли острого не найдется если что?
это магазин Лидл. 100%.
снова какието хуторяне изумлены чудом-чудным и дивом дивным...