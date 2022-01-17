Для чего женщинам нужен корсет

Корсет пользовался популярностью у женщин в прошлые века. Однако многие современные девушки любят носить корсеты и в наши дни. Героиня видео показала, для чего представительницам прекрасного пола нужен этот предмет одежды.
Корсет пользовался популярностью у женщин в прошлые века. Однако многие современные девушки любят носить корсеты и в наши дни. Героиня видео показала, для чего представительницам прекрасного пола нужен этот предмет одежды.
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