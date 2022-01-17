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Для чего женщинам нужен корсет

Для чего женщинам нужен корсет (1 видео)

Автор:
17 января 2022 14:27
Метки: Девушка   ватермарк   видео   интересно   корсет   

Корсет пользовался популярностью у женщин в прошлые века. Однако многие современные девушки любят носить корсеты и в наши дни. Героиня видео показала, для чего представительницам прекрасного пола нужен этот предмет одежды.

mindflixx

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10  комментариев
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24k
Юрьевич 2 часа назад
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Бритва 14 минут назад
везде обман
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2k
Vlamir 40 минут назад
Очень похожий танец стюартдессы в самолетах выплясывают! Когда желтую жилетку меряют.
Только молча!
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1k
Anton Chigurh 48 минут назад
да и так было ясно для чего он нужен
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28k
Slonyash Час назад
Для чего женщинам нужен корсетПосмотреть
Для чего женщинам нужен корсет
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2k
Nyash 2 часа назад
да она и без корсета хороша.
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15k
Alex 2 часа назад
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Виталий Касандров 2 часа назад
Песня Дом Гольбейна забойная штучка.
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859
Дмитрий Шахов 2 часа назад
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