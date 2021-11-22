Девушка с угольно-черным цветом кожи

Миловидная девушка, которую с большим трудом спрячешь днем и не найдешь ночью.
Миловидная девушка, которую с большим трудом спрячешь днем и не найдешь ночью.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
да ну нафиг такую экзотику.
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги....гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую.. потом резко бьет по столу рукой .
-ВСЁ, РЕШЕНО!
- Что решено доктор ? ..
- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном !
У меня иные предпочтения. Так что ни милоты, ни жемчуга не увидел.
PS я конечно не с расисткой точки зрения, мы же обсуждаем личные предпочтения.