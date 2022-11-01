FISHKINET
Сообщество Юмор 15855 постов • 3166 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Девушка предлагает мужчинам работу мечты

Девушка предлагает мужчинам работу мечты

Автор:
01 ноября 2022 12:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вакансия   видео   грузчик   кладовщик   работа   
4871
1
1

Девушка обратилась к пользователям сети и предложила вакансию кладовщика в магазин своего молодого человека. Работнику обещают зарплату 35-45 тысяч, однако есть несколько маленьких нюансов.

Лучшая работа в мире!

Интересно, что за магазин резины, в котором необходимо почти каждый день разгружать машину с товаром... А может быть владельцам просто нравится, когда шины таскают?

"Работа от слова ничего не делать совсем". Уже готовы отправить ей резюме? 😆

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   вакансия   видео   грузчик   кладовщик   работа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
62  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
444
Uganda 2 часа назад
Тебе, девка, житье у меня будет лёгкое, - не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, ну, как подобат, - до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешься и - спи-отдыхай!

Завтрак состряпаешь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь - спи-отдыхай!

В поле поработашь, али в огороде пополешь, коли зимой - за дровами али за сеном съездишь и - спи-отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты - спи-отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и - спи-отдыхай!

Коли время подходяче - в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу - рукой подать, и восьми верст не будет, а потом - спи-отдыхай!

Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты - спи-отдыхай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
24k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
А потом выясняется, что работать нужно на складе шин для грузовиков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
908
Aleks 9 минут назад
Заметил закономерность, когда говорят, да там фигня, раз два и сделал, денежку в карман, попадает такой гемор, что неделями можно вкалывать и денег никаких уже не хочешь. Сделал выводы, не слушать вообще никого, создавать себе работу сам, та которая нужна, на своих условиях, а не брать то что приплывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Проктолог-иллюзионист 15 минут назад
Блин мне свои 4 колеса раз в год перетащить в багажник ломает, а тут машину раз в день)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ugo 16 минут назад
Ну че вы накинулись на девушку? Можно подумать она хоть раз разгружала 20е колеса (машину!) на третий этаж. Ей кажется это как пакетик с покупками из ривгоша занести и разложить аккуратненько по полочкам, а потом если попросят быстренько сбегать и принести. Машины кстати тоже бывают разные. Представляю пару полновесных фур в день и третий этаж в промзоне с каждым этажом метров в 5. И узкую металлическую лесенку на верх)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r 23 минуты назад
... и спи, отдыхай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот Полчаса назад
Увидев ее рот, я до последнего не терял надежду по поводу работы, но увы, жестоко разочаровался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сол Гудман Полчаса назад
Таких колес фуру разгрузить 1-3 раза в день, на третий этаж сложить на склад, работа не бей лежачего

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fkamash Полчаса назад
Лишь бы только резина не на с/х технику была )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей Полчаса назад
Очередная Даня Милохин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
cfhfwby Полчаса назад
ура, бегу устраиваться, а девушка на склад будет приходить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Dima Udo Полчаса назад
В чем прикол? Обычная работа кладовщика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Ffffff Ffffffffff Dima Udo 21 минуту назад
В том, что они думают, что с барского плеча великие деньги будут платить за то, что раз-два в день кладовщик будет лёгкой походкой разгружать машину, а это же раз плюнуть. Потом отнести шины на своём горбу на какой-то третий этаж, это ж легче лёгкого, я сама, бывало, иду с магазина - в одной руке пакет с продуктами, в другой пара шин с дисками, ничего особенного. А потом сиди себе на складе, в телефон играй целый день, иногда прохаживаясь по складу. Они с парнем по-ходу раба себе ищут на склад, а не сотрудника, такое пренебрежительное отношение, мол, работа не бей лежачего. Надеюсь, никого не найдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Полчаса назад
А ну да.
Сейчас ведь сезон смены шин. Температура как раз к 0 подходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Полчаса назад
норм. работа. В свободное время можно подкачаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Олег 44 минуты назад
обычная работа за такие деньги. Даже в сезон магазин резины продаёт не так много комплектов. Не все работают топ-менеджерами и адвокатами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 44 минуты назад
Разгрузи машину, рассортируй, подними на третий этаж, размести, собери все заказы, выдай, и лежи отдыхай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Мaximus 48 минут назад
Как много девушек хороших, Как много ласковых имен. А мне досталась с гнусной рожей, И с гадким именем – Димон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus 54 минуты назад
Дурочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat 54 минуты назад
работа как работа только это не просто кладовщик-грузчик но ещё и почти продавец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 56 минут назад
Обычная работа кладовщика-грузчика магазина-склада. В чем автор поста увидел подвох?
Да, реально бывает, что часами вообще нечего делать. Посреди дня в будни, запросто вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a Час назад
что у неё с лицом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 31 комментарий
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

627837



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Смешные картинки
Смешные картинки
Набирающие популярность в сообществах
Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе
Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе
С миру по нитке
С миру по нитке
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Своя жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#история#факты#автомобили#подборка#аварии#авто аварии#природа#кино
#фото#животные#картинки#СССР#Хэллоуин#забавно#дтп#дети#Еда#новости
#интересно#люди#Приколы#интересное#автомир#милота#фотографии#мобилизация#истории#ретро авто
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе Мужчина несколько раз потерял сознание на аттракционе Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке Как выделиться из толпы соискателей и получить работу мечты Как выделиться из толпы соискателей и получить работу мечты

На что жалуетесь?

Вернуться