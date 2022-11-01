Девушка предлагает мужчинам работу мечты

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Девушка обратилась к пользователям сети и предложила вакансию кладовщика в магазин своего молодого человека. Работнику обещают зарплату 35-45 тысяч, однако есть несколько маленьких нюансов.
Лучшая работа в мире!
Интересно, что за магазин резины, в котором необходимо почти каждый день разгружать машину с товаром... А может быть владельцам просто нравится, когда шины таскают?
"Работа от слова ничего не делать совсем". Уже готовы отправить ей резюме? 😆
"Работа от слова ничего не делать совсем". Уже готовы отправить ей резюме? 😆
Источник:
АНТИФИШКИ
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Утром станешь, ну, как подобат, - до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешься и - спи-отдыхай!
Завтрак состряпаешь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь - спи-отдыхай!
В поле поработашь, али в огороде пополешь, коли зимой - за дровами али за сеном съездишь и - спи-отдыхай!
Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты - спи-отдыхай!
После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и - спи-отдыхай!
Коли время подходяче - в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу - рукой подать, и восьми верст не будет, а потом - спи-отдыхай!
Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты - спи-отдыхай!
В С/Х технике надо разбираться.
Думать мозгом.
Склад шин на 3м этаже тут мимо.
Тут алгоритм следующий:
- наймут такого-же пройдоху, чтобы уволить когда на улице -5 стукнет.
- поругаются
- пройдоха исчезнет с шинами
Сейчас ведь сезон смены шин. Температура как раз к 0 подходит
Да, реально бывает, что часами вообще нечего делать. Посреди дня в будни, запросто вообще.