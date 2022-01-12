Смертоносные ловушки вьетнамских партизан

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Во время войны во Вьетнаме американские солдаты столкнулись в джунглях с большим количеством разнообразных и смертоносных ловушек. Вот лишь некоторые из них.
Шипы и колья ловушек вьетконговцы смазывали ядом растений, фекалиями и другими вещами, способными вызвать заражение.
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