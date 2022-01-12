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Смертоносные ловушки вьетнамских партизан

Смертоносные ловушки вьетнамских партизан (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 09:57
Метки: Вьетнам   война   война во вьетнаме   интересно   ловушки   
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Во время войны во Вьетнаме американские солдаты столкнулись в джунглях с большим количеством разнообразных и смертоносных ловушек. Вот лишь некоторые из них.
Шипы и колья ловушек вьетконговцы смазывали ядом растений, фекалиями и другими вещами, способными вызвать заражение.

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Метки: Вьетнам   война   война во вьетнаме   интересно   ловушки   
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сеньор Леонсио Час назад
И всё с фекалиями! Натурально и экологично,в самый раз для американских оккупантов!
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Nevad Black 11 минут назад
на это даже смотреть больно
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Nevad Black 57 минут назад
выдумщики какие все-таки
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