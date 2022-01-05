Самые дорогие трюки в истории кино

Трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь» стала классикой с момента ее создания. Последний фильм в этой трилогии - «Темный рыцарь: Возрождение легенды» выпущенный в 2012 году. Бюджет фильма составил около $257 миллионов. Нолан максимально сократил затраты на компьютерную анимацию, стараясь снимать все трюки живьем. Самым впечатляющим из них стал захват самолета и побег главного злодея Бэйна из-под стражи. Здесь, как и в «Скалолазе», каскадерам пришлось перебираться по тросам с одного самолета на другой. О размерах их гонораров с учетом инфляции можно только догадываться.

2022-01-05T11:24:58+03:00