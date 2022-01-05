Самые дорогие трюки в истории кино

784
1
8
Трюки - одна из самых дорогих статей в кинопроизводстве. Участие каскадеров, солидные страховки, дорогая техника - все это выливается в кругленькую сумму. Но ради зрелищности режиссеры готовы даже на очень высокие затраты - как, например, в этих случаях.
Миссия невыполнима: Протокол "Фантом"
Фильм «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», снятый режиссером Брэдом Бердом, стал хитом 2011 года. В фильме с участием Тома Круза присутствует, в том числе, и одна из лучших каскадерских сцен в истории кинематографа - подъем персонажа Тома Круза на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Известно, что актер сам снимается в большинстве трюков. Использование каскадеров могло бы существенно сэкономить бюджет куртины, однако значительные расходы на страховку для Круза сделали эту сцену одной из самых дорогих в кино.
Шпион, который меня любил
Фильм «Шпион, который меня любил» является частью франшизы о Джеймсе Бонде и пользуется большой популярностью среди фанатов. Классический боевик об агенте 007 был поставлен в 1977 году режиссером Льюисом Гилбертом. Сцена прыжка с километровой высоты стала самым культовым из всех трюков картины. Создание этого трюка было дорогостоящим предприятием - только гонорар каскадеру обошелся режиссеру примерно в $30 000 в ценах 1970-х.
Матрица: Перезагрузка
Во всех фильмах «Матрицы» значительная часть бюджета была потрачена на трюковые съемки. Фильм «Матрица: перезагрузка» вышел на экраны в 2003 году. Бюджет производства фильма составил более $127 миллионов долларов. Значительная часть денег была потрачена на экшн-сцены. Из них $2,5 миллиона ушли на строительство шоссе на заброшенной военно-морской базе Аламеда-Пойнт в Калифорнии, где снимали сцены погони и автомобильные столкновения.
Пароль "Рыба-меч"
«Пароль «Рыба-меч» - это боевик режиссера Доминика Сены, который вышел в 2001 году. Этот фильм известен своими блестящими каскадерскими сценами. Самой выдающейся из них стала сцена угона автобуса, когда огромный грузовой вертолет поднимает автобус, полный заложников, чтобы скрыться от полицейских. Эта сцена была снята в Лос-Анджелесе и стоила около $15 миллионов.
Железный человек-3
Фильмы о Железном человеке - один из популярнейших хитов киновселенной Marvel. Фильм «Железный человек-3» известен, в частности, мастерски поставленной сценой, в которой Борт№1 США чуть было не разбивается, но его пассажиров спасает супергерой. Бюджет производства фильма составлял $300 миллионов долларов, из которых на каскадерскую сцену ушло почти $3 миллиона.
Скалолаз
«Скалолаз» - приключенческий боевик 1993 года режиссера Ренни Харлина. Создатели фильма потратили целое состояние на сцену, в которой британский каскадер перебрался по тросу между двумя самолетами без страховки. Этот трюк был также признан Книгой рекордов Гиннеса самым дорогим воздушным трюком в истории кино. Каскадеру Саймону Крейну заплатили около миллиона долларов за участие в этой опаснейшей сцене - не считая прочих расходов.
"Начало"
Кристофер Нолан - один из самых уважаемых режиссеров в мире Голливуда, известный мастер создания многослойных футуристических боевиков. Один из таких фильмов - «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Нолан проделал фантастическую работу по созданию эффектов, которые должны были вовлечь зрителя в абстрактный мир картины. Бюджет фильма составил $160 миллионов долларов. Самой дорогой в картине была сцена боя в вращающемся коридоре, специально построенном по заказу режиссера. Ее съемки заняли около трех недель, в них приняли участие 500 человек, включая актеров, каскадеров и технический персонал.
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь» стала классикой с момента ее создания. Последний фильм в этой трилогии - «Темный рыцарь: Возрождение легенды» выпущенный в 2012 году. Бюджет фильма составил около $257 миллионов. Нолан максимально сократил затраты на компьютерную анимацию, стараясь снимать все трюки живьем. Самым впечатляющим из них стал захват самолета и побег главного злодея Бэйна из-под стражи. Здесь, как и в «Скалолазе», каскадерам пришлось перебираться по тросам с одного самолета на другой. О размерах их гонораров с учетом инфляции можно только догадываться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Раздел объявлений в журнале 1891 года
- Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни
- Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета
- Как ходят в туалет на МКС
- Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения
21
Понравилось21
Новости партнёров