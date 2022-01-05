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Самые дорогие трюки в истории кино

Самые дорогие трюки в истории кино (1 фото + 8 видео)

Автор:
05 января 2022 11:24
Сообщество : Кино
Метки: бюджет   дорого   интересно   кино   киносъемки   познавательно   трюки   улыбнитесь каскадеры   
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Трюки - одна из самых дорогих статей в кинопроизводстве. Участие каскадеров, солидные страховки, дорогая техника - все это выливается в кругленькую сумму. Но ради зрелищности режиссеры готовы даже на очень высокие затраты - как, например, в этих случаях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бюджет   дорого   интересно   кино   киносъемки   познавательно   трюки   улыбнитесь каскадеры   
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